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среда, 22 декабря 2021 01:45

Полуголые "холостяк" с женой зажгли сеть эротическими снимками
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Бывший герой романтического реалити "Холостяк-9" Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова, которые стали в июле родителями, приняли участие в пикантной съемке.

Звездные супруги поделились интимной фотографией в Instagram. На снимке блогер соблазнительно позировала в комплекте нижнего белья и кожаном пальто. А шоумен стал позади и взял жену за горло, что придало эротичности.

"Вы не забыли, что мы не только родители в пижаме?", – подписала Квиткова фото.

Звездные супруги Никита Добрынин и Даша Квиткова поражают пользователей сети общими фото
Фото: instagram.com/kvittkova
Звездные супруги Никита Добрынин и Даша Квиткова поражают пользователей сети общими фото
Звездные супруги Никита Добрынин и Даша Квиткова поражают пользователей сети общими фото
Звездные супруги Никита Добрынин и Даша Квиткова поражают пользователей сети общими фото
Звездные супруги Никита Добрынин и Даша Квиткова поражают пользователей сети общими фото

В комментариях пользователи сети отметили, что в сексуальной жизни пары точно есть БДСМ:

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"За вашей семьей наблюдаю уже очень давно. Вы дополняете друг друга", "Какие красивые и энергичные фото", "Слишком жарко", "По фото, кажется, что БДСМ есть в их интимной жизни".

Жена экс-участника романтического реалити "Холостяк-9" Никиты Добрынина Даша Квиткова ошеломила фигурой в бикини. 23-летняя блогер четыре месяца назад родила сына Льва.

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