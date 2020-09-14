Полностью обнаженная Ирина Шейк снялась с меч-рыбой в руках

Супермодель 34-летняя Ирина Шейк снималась в провокационной фотосессии. Мерт Алас - автор откровенного фото - выложил снимок в Instagram.

Фото: instagram.com/mertalas

На нем Шейк позирует обнаженной спиной к камере, щеголяя аппетитными ягодицами. На модели только маска для плавания.

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Поклонники модели были поражены таким соблазнительным фото и написали множество комплиментов в комментариях.

Американская модель 34-летняя Ана Чери опубликовала горячую фотографию в Instagram. Звезда, у которой подписчиков насчитывается уже более 12,5 млн, позировала обнаженной в джакузи. Волосы замотала в полотенце.