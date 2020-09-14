В джакузи: сексуальная фитнес-модель позировала топлесс

Американская модель 34-летняя Ана Чери опубликовала горячую фотографию в Instagram.

Фото: instagram.com/anacheri

Звезда Instagram, в которой подписчиков насчитывается уже более 12,5 млн., позировала обнаженной в джакузи. Волосы замотала в полотенце.

"Мое идеальное утро", - подписала провокационная модель фото.

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В комментариях к фотографии поклонники бурно отреагировали на такую ​​откровенную фотографию и написали много комплиментов фитнес-модели.

Фитнес-модель родом из Калифорнии, США, 34-летняя Ана Чери поражает фанатов откровенными фотографиями. Публикует фото в Instagram. На последней фотографии она позирует в горчичном бикини, щеголяя аппетитными формами.