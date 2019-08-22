"Полина и тайна киностудии": какой сюжет украинского фильма с Жаном Рено

Сеголня в прокат выходит фэнтези "Полина и тайна киностудии". Фото: https://store.film.ua

Премьера фэнтезийной ленты "Полина и тайна киностудии" состоится сегодня, 22 августа, во всех кинотеатрах страны.

Трейлер фильма появился еще в апреле на YouTube-канале студии FILM.UA GROUP.

Создали фильм при поддержке Франции, Бельгии и Украины.

Производством новой кинокартины занялась украинская студия Kinorob при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, а также иностранная студия WILD TRIBE FILMS. В прокат фильм выпустит компания Ukrainian Film Distribution.

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Съемки фэнтези происходили в Украине осенью 2015-го, где локацией стала киностудия FILM.UA.

В фильме покажут историю главной героини Полины, которая ничего не знает о своем прошлом и родителях. Девочка живет с тетей и двоюродным братом, которые плохо к ней относятся. Горе-опекуны планируют избавиться от Полины на ее день рождения.

Тетя хочет это сделать ради наследства девочки - киностудии.

Главные роли в картине исполнили французский актер Жан Рено, Вирджини Ледуаен, а также украинские актеры Полина Артеменко и Василий Вирастюк.

Дни украинского кино в третий раз состоятся в Торонто, Канада. Пройдут с 30 августа до 1 сентября. В рамках мероприятия в кинотеатре Carlton Cinema состоятся канадские премьеры специальной подборки из пяти украинских фильмов.