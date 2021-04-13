Пол в секрете: Анастасия Приходько показала новорожденного малыша

Украинская певица Анастасия Приходько впервые показала своего новорожденного ребенка.

В кадре звезда позирует на больничной койке без макияжа. На груди у нее лежит малыш. Соответствующее фото артистка опубликовала в Instagram, отметив, что, таким образом, она "развенчала мифы и уже родила".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обнаженная Приходько показала f*ck и рассказала, почему скрыла беременность

"Вот он, мамин любимый человечек", - подписала снимок звезда.

Автор: instagram.com/prikhodko_official1 Певица Анастасия Приходько впервые показала своего новорожденного ребенка

Отметим, что знаменитость пока не называет пол ребенка.

Певица Анастасия Приходько стала мамой в третий раз. При этом 33-летняя певица решила не раскрывать пол и дату рождения малыша. Она наслаждается ролью многодетной мамы. Певица уже имеет двух детей. 11-летнюю дочь Нану, родившуюся в отношениях с грузинским бизнесменом Нуриком Кухилавой. И сына 5-летнего Гордея, которого родила от второго мужа - бизнесмена Александра.