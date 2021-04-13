Пол в секрете: Анастасия Приходько показала новорожденного малыша

 
Ексклюзивы
1/5
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 3420
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 792
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 315
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 1062
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2799
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 1089
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 918
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 2646
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 2043
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 594
Фото
Все фото
4
5
16
4
7
Ана Чери сверкнула сочными формами
Ана Чери сверкнула сочными формами
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
55-летняя Элизабет Хёрли вызвала фурор фотографиями в купальнике
55-летняя Элизабет Хёрли вызвала фурор фотографиями в купальнике
Топлес и абсолютно голая: чемпионка мира поделилась интимными фото
Топлес и абсолютно голая: чемпионка мира поделилась интимными фото
Видео
Все видео
Jerry Heil поэкспериментировала с интимной лирикой и представила мини-альбом
Jerry Heil поэкспериментировала с интимной лирикой и представила мини-альбом
Манифест невест: Злата Огневич выпустила романтический трек
Манифест невест: Злата Огневич выпустила романтический трек
Тина Кароль шокировала фанатов брутальностью в новом клипе
Тина Кароль шокировала фанатов брутальностью в новом клипе
Каменских выпустила первую серию собственного реалити
Каменских выпустила первую серию собственного реалити
У Кароль во время съемки шоу расстегнулась платье
У Кароль во время съемки шоу расстегнулась платье
Интервью
1/5
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 837
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2799
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 756
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 468
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 апреля 2021
Просмотров: 756
Хитрі схеми
– Довелося цілу схему придумати, аби отримати вакцину, – каже знайомий зі Львова. Минулого тижня з дружиною поза чергою щепилися від ...
вторник, 13 апреля 2021 08:07

Пол в секрете: Анастасия Приходько показала новорожденного малыша

  Комментировать

Украинская певица Анастасия Приходько впервые показала своего новорожденного ребенка.

В кадре звезда позирует на больничной койке без макияжа. На груди у нее лежит малыш. Соответствующее фото артистка опубликовала в Instagram, отметив, что, таким образом, она "развенчала мифы и уже родила".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обнаженная Приходько показала f*ck и рассказала, почему скрыла беременность

"Вот он, мамин любимый человечек", - подписала снимок звезда.

Автор: instagram.com/prikhodko_official1
  Певица Анастасия Приходько впервые показала своего новорожденного ребенка
Певица Анастасия Приходько впервые показала своего новорожденного ребенка

Отметим, что знаменитость пока не называет пол ребенка.

Певица Анастасия Приходько стала мамой в третий раз. При этом 33-летняя певица решила не раскрывать пол и дату рождения малыша. Она наслаждается ролью многодетной мамы. Певица уже имеет двух детей. 11-летнюю дочь Нану, родившуюся в отношениях с грузинским бизнесменом Нуриком Кухилавой. И сына 5-летнего Гордея, которого родила от второго мужа - бизнесмена Александра.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пол в секрете: Анастасия Приходько показала новорожденного малыша». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
апреля

Британские войска расстреляли тысячи мирных индейцев

Президент России попросил прощения у поляков

Самое читаемое
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
16
 Просмотров: 25119
&quot;Никаких надгробных речей, а то я встану и уйду&quot; - в аварии погиб Леонид Быков
"Никаких надгробных речей, а то я встану и уйду" - в аварии погиб Леонид Быков
 Просмотров: 13950
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
5
 Просмотров: 10908
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
13
 Просмотров: 5517
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
3
 Просмотров: 4626
Знаменитости
Ана Чери сверкнула сочными формами
Ана Чери сверкнула сочными формами
4
 Просмотров: 1494
Дочь Мадонны раскритиковали за небритые подмышки - фото
Дочь Мадонны раскритиковали за небритые подмышки - фото Просмотров: 1008
"Голос страны-11": кто вернулся в шоу
"Голос страны-11": кто вернулся в шоу Просмотров: 288
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
5
 Просмотров: 10899
Обнаженная Приходько показала f*ck и рассказала, почему скрыла беременность
Обнаженная Приходько показала f*ck и рассказала, почему скрыла беременность Просмотров: 1467
Больше всего комментируют
4
Зеленский становится опасным, украинский русский язык и первый год после Путина: 5 блогов недели
4
У "слуг" стало больше гривен "под матрасом"
4
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
2
Вашингтон обеспокоен ситуацией на границе Украины и РФ - Блинкен
2
СМИ раскрыли цель визита госсекретаря США в Брюссель
Голосов: 42887
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть