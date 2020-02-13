Похудевшая на 45 кг певица Адель выгуляла новый спортивный костюм

Британская певица 31-летняя Адель похудела на 45 килограммов.

Пока эксперты и "эксперты" в сети пытаются разгадать, как ей это удалось, звезда продолжает поражать поклонников изменениями фигуры. Спортивный тотал-блэк она выгуляла на днях в Лос-Анджелесе, пишет Tabloid.

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Еще несколько лет назад Адель терпеть не могла "чертов спортзал". Делала там фото с несчастным выражением лица.

Автор: The Daily Mail Еще несколько лет назад Адель терпеть не могла "чертов спортзал"

Автор: tabloid Еще несколько лет назад Адель терпеть не могла "чертов спортзал"

Британская певица 31-летняя Адель призналась, что за время похудения потеряла около 45 килограммов. Сейчас знаменитость отдыхает на острове Ангилья, принадлежащем Великобритании и расположенном в Северной Америке. На курорте фанаты заметили Адель в компании с другом, певцом 25-летним Гарри Стайлзом. Незадолго до этого о потерянных килограммах исполнительница рассказала студентке 19-летней Лекси Ларсон, которая встретилась с Адель в ресторане.