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пятница, 10 января 2020 22:45

Адель показала, как похудела почти на 45 килограммов
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Сейчас Адель отдыхает на острове Ангилья в Северной Америке
Фото: Backgrid
Сейчас Адель отдыхает на острове Ангилья в Северной Америке
Сейчас Адель отдыхает на острове Ангилья в Северной Америке
Лекси Ларсон (крайняя справа) с подругами и певцом Гарри Стайлзом
19-летняя Лекси Ларсон

Британская певица 31-летняя Адель призналась, что за время похудения потеряла около 45 килограммов. Сейчас знаменитость отдыхает на острове Ангилья, принадлежащем Великобритании и расположен в Северной Америке.

На курорте фанаты заметили Адель в компании с другом, певцом 25-летним Гарри Стайлзом. Незадолго до этого о потерянных килограммах исполнительница рассказала студентке 19-летней Лекси Ларсон, которая встретилась с Адель в ресторане.

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"Это очень положительный опыт для нее. Она выглядит счастливой и невероятно. Также похоже, она очень уверена", - сказала Ларсон изданию People.

Автор: Instagram
  Сейчас Адель отдыхает на острове Ангилья в Северной Америке
Сейчас Адель отдыхает на острове Ангилья в Северной Америке

Адель не захотела фотографироваться с фанаткой, ссылаясь на присутствие сына 7-летнего Анджело. Однако подвела к компании Гарри Стайлза.

Автор: Instagram
  Лекси Ларсон (крайняя справа) с подругами и певцом Гарри Стайлзом
Лекси Ларсон (крайняя справа) с подругами и певцом Гарри Стайлзом

Американская супермодель Белла Хадид снялась обнаженной для календаря Vmagazine. Снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Daily Mail
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