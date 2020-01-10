Адель показала, как похудела почти на 45 килограммов

Британская певица 31-летняя Адель призналась, что за время похудения потеряла около 45 килограммов. Сейчас знаменитость отдыхает на острове Ангилья, принадлежащем Великобритании и расположен в Северной Америке.
На курорте фанаты заметили Адель в компании с другом, певцом 25-летним Гарри Стайлзом. Незадолго до этого о потерянных килограммах исполнительница рассказала студентке 19-летней Лекси Ларсон, которая встретилась с Адель в ресторане.
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"Это очень положительный опыт для нее. Она выглядит счастливой и невероятно. Также похоже, она очень уверена", - сказала Ларсон изданию People.
Адель не захотела фотографироваться с фанаткой, ссылаясь на присутствие сына 7-летнего Анджело. Однако подвела к компании Гарри Стайлза.
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