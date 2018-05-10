Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье

Звезда теле шоу Ким Кардашьян поразила фигурой на афтепати балла костюмов Met Gala 2018.

Красавица появилась на публике в бандажном платье с винтажной коллекции Versace. В подобном когда -то позировала Донателла Версаче. Наряде из коллекции Джанни Версаче в 1992 году.

Перед этим Ким выгуляла не менее провокационное платье того же бренда. Желтый наряд Vintage Versace 1995 года эффектно подчеркивал ее формы.

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Ранее в интернете Ким заявила, что решила худеть перед Балом костюмов.

"Met Gala никогда не разочаровывает. Я в этом году сяду на жесткую диету и буду много тренироваться. Не могу дождаться своего выхода", - написала Ким в соцсети.

В этом году Бал института костюмов Ким посетила без своего мужа Канье Уэста, что посеяло слухи об их проблемах в отношениях и возможном расстовании.