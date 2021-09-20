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понедельник, 20 сентября 2021 10:20

Похудевшая Адель показала фанатам нового бойфренда
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Адель опубликовала совместное фото с новым возлюбленным Ричем Полом.
Фото: @adele
Адель опубликовала совместное фото с новым возлюбленным Ричем Полом.
Адель опубликовала совместное фото с новым возлюбленным Ричем Полом.

Британская певица 33-летняя Адель объявила о романтических отношениях со спортивным агентом 39-летним Ричем Полом.

В Instagram звезда опубликовала первое совместное фото с новым бойфрендом.

Фотографию влюбленные сделали на свадьбе игрока НБА Энтони Дэвиса. На снимке Адель позировала в черном платье с белыми рукавами, которое эффектно подчеркнуло фигуру звезды. Пол появился в черном смокинге.

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Публикацию в соцсети знаменитость подписала эмоджи красного сердца.

Летом 2021-го появились первые слухи об отношениях Адель и Пола. Они вместе посетили баскетбольный матч в Фениксе. Затем их застукали на свидании в Нью-Йорке.

В марте 2021 года Адель официально развелась с мужем Саймоном Конекки. Они были в отношениях восемь лет. После развода Адель приписывали множество романов, но ни один из них не был правдой.

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Дата
20
сентября

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