Почему принцесса Диана на самом деле любила клатчи

У принцессы Дианы была особая любовь к этому аксессуару. И вовсе не потому, что он удачно дополнял ее вечерние наряды.

Сейчас это кажется невероятным: не выйди Диана в 1981-м году за Чарльза, мир никогда бы не узнал о ее существовании. Вряд ли стеснительная заурядная девушка, дважды провалившая выпускные экзамены в школе и едва вытянувшая один семестр в колледже, смогла бы добиться той заоблачной популярности и обожания, какое было у нее в статусе жены наследного принца. Вопреки распространенному мнению, Диана не была богатой до свадьбы. По британским законам, пэрские титулы (включая титул графа Спенсера) вместе со всем движимым и не движимым имуществом передаются исключительно по мужской линии. У Дианы был младший брат Чарльз и две старших сестры. Мальчик наследовал все, сестры достаточно удачно вышли замуж.

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В год, когда она стала официальной девушкой принца Уэльского, леди Ди уже пару лет жила в Лондоне, сначала у мамы, а после – в квартире, которую ей подарили на 18-летие. И поскольку особого образования девушка не имела, то бралась за любую работу, нигде, впрочем, долго не задерживаясь: убирала за деньги у старшей сестры и некоторых ее друзей, помогала организовывать вечеринки, работала инструктором танцев для подростков, няней, помощницей учителя в Young England School и помощницей воспитателя в детском саду.

Между принцем Чарльзом и Дианой была интеллектуальная и духовная пропасть. Почти 13 лет разницы в возрасте нужно было компенсировать хоть чем-то, но она решила, что это он, Чарльз, должен взять на себя труд "спуститься" на ее уровень развития, а никак не она "подняться" до уровня супруга. Она не интересовалась хобби принца Уэльского, не пыталась подружиться с его друзьями, критиковала его привычки и с издевкой относилась к его набожности. Им буквально не о чем было говорить друг с другом, а слушать Чарльза так, как это делала Камилла (их роман продолжался 9 лет), Диана и вовсе не умела.