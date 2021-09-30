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четверг, 30 сентября 2021 16:40

"Почему к нам с Надей пристали?" – Дантес признался, что его раздражают вопросы о детях
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Исполнитель 33-летний Владимир Дантес поделился, почему у них с певицей 31-летней Надеждой Дорофеевой нет детей.

Он откровенно рассказал, что его раздражает, когда знакомые и подписчики в Instagram постоянно спрашивают, когда же у него с любимой будут дети. Артист признался на YouTube-канале BonsTV, что большинство интересуется не личным счастьем пары.

"Те, кто задают этот вопрос, они же не интересуются нашим счастьем. Им же просто интересно, кто же у нас получится: мальчик, девочка, единорог", – сказал певец.

Дантес отметил, что после того, как они сообщат о беременности Дорофеевой, пользователи Instagram могут начать от них отписываться.

Владимир Дантес признался, что его раздражают вопросы о детях
Фото: instagram.com/vladimirdantes
Артисты Надя Дорофеева и Владимир Дантес в августе отметили 10-ю годовщину отношений
У Владимира Дантеса и Нади Дорфеевой до сих пор нет детей
Артисты Надя Дорофеева и Владимир Дантес в августе отметили 10-ю годовщину отношений
У Владимира Дантеса и Нади Дорфеевой до сих пор нет детей

"У нас почему до сих пор нет детей? Потому что нет ни одного запроса на рекламу детской продукции. Нет предоплаты – нет зачатия", – пошутил мужчина.

Также певец недоволен и тем, что с этим вопросом чаще всего обращаются к их паре. В качестве примера он привел еще одних звездных супругов – Потапа и Настю Каменских.

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"Не понимаю, почему к нам все пристали с Надей? Почему от Потапа с Настей ничего не ждут. "Потопята" на*уй никому не нужны", – добавил Дантес.

Артисты Надя Дорофеева и Владимир Дантес в августе отметили 10-ю годовщину отношений. По этому случаю исполнитель презентовал чувственную видеоработу на песню "Девочка". Он выпустил клип, в котором показал архивные кадры с женой.

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