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10 лет вместе: Дантес посвятил Дорофеевой клип, в котором показал кадры с первого свидания

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10 лет вместе: Дантес посвятил Дорофеевой клип, в котором показал кадры с первого свидания
Надя Дорофеева и Владимир Дантес празднуют романтический юбилей. Фото: instagram.com/vladimirdantes

Артисты 31-летняя Надя Дорофеева и 33-летний Владимир Дантес сегодня отмечают 10-ю годовщину отношений. По этому случаю исполнитель презентовал чувственную видеоработу на песню "Девочка".

Знаменитость романтично поздравил Дорофееву в Instagram. Он выпустил клип, в котором показал архивные кадры с женой.

"Нам сегодня 10 лет. Мы становились личностями рядом друг с другом. И пережили все наши изменения. Эта цифра шокирует. Треть жизни разделили. 10 лет назад, когда мы скрывали отношения, произошел один случай. Мы о нем часто рассказывали. Нас сняли папарацци, Надя заметила это, и я выкупил карту за 100 долларов. Пять или шесть лет назад мы потеряли эту карточку во время переезда, о чем сильно жалели и тоже говорили об этом во многих интервью. Потому что это видео отражало нашу любовь на все 1000 процентов", - поделился Дантес.

Когда певец искал архивный материал, то среди флешек и карт памяти была именно та, которую потеряли. На видео пару впервые поймали за поцелуем.

"До сих пор не понимаю, как она могла быть там. И считаю, что это настоящее чудо. Как и то, что мы вместе взрослели, и все равно ничто не поколебало нашу любовь. Это чудо", - добавил он.

Дорофеева тоже поздравила любимого с юбилеем. В сети певица опубликовала короткий ролик с Дантесом.

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"И так уже 10 лет", - подписала она видео.

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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Звездная пара Владимир Дантес и Надя Дорофеева снялись в одном из выпусков тревел-шоу. Они стали ведущими "Орла и Решки. 10 лет" и отправились на съемки в Иорданию. Певица впервые приняла участие в съемках такого шоу. Она отметила, что считала работу в тревеле гораздо легче.

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