Пилон и откровенные танцы: Дженнифер Лопес стала стриптизершей

Дженнифер Лопес сыграла роль стриптизерки. Фото: www.eg.ru

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес сыграла главную роль стриптизерши Рамоны в драме Hustlers.

Официальный трейлер знаменитость опубликовала на своем YouTube-канале.

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Кинолента основана на реальных событиях, которые описаны в статье журналистки Джессики Пресслер для New York Magazine.

В центре сюжета - стриптизерши из Нью-Йорка, которые отслеживали богатых мужчин и грабили их, воплощая современную версию истории Робина Гуда.

Главные роли в фильме, кроме Дженнифер Лопес, выполнили Джулия Стайлз, Лили Рейнхарт, Мадлен Брюэр, Констанс Ву, Кеке Палмер и Трейс Лисетт.

Премьера ленты состоится в сентябре 2019-го.

Американская актриса Дженнифер Лопес готовится к свадьбе с Алексом Родригесом. Лопес заявила, что не выйдет замуж без брачного контракта.