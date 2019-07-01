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понедельник, 01 июля 2019 16:41

Будущий муж Дженнифер Лопес требует у нее деньги

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Будущий муж Дженнифер Лопес требует у нее деньги
Дженнифер Лопес поставила ультиматум будущему мужу. Фото: jetsetter.ua

Американская актриса Дженнифер Лопес готовится к свадьбе с Алексом Родригесом.

По данным издания Gossipcop, Лопес заявила, что не выйдет замуж без брачного контракта.

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Знаменитость имеет горький опыт в отношениях, поэтому в случае с Алексом, она хочет держать всё под контролем.

Дженнифер указала в документе, что в случае измены, Родригес должен выплатить ей $2 млн. Мужчина не согласен с условиями договора.

Алекс предложил платить ему такую же сумму за каждый год без измен. Потому что он уверен, если он подпишет контракт, то подтвердит свои ошибки.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес стала иконой моды. В Бруклинском музее в Нью-Йорке состоялась церемония награждения CFDA.

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