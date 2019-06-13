Певица Юлия Барабанова представила видео о женских фантазиях

Фото: пресс-служба

Певица Юля Барабанова спела новую песню "Кохати так ніжно" на стадионе "Арена-Львов" перед 40-тысячной аудиторией. Выступление транслировалось на каналах по всему миру. Вчера артистка презентовала клип на эту песню.

За музыку и слова трека отвечал Дмитрий Сысоев, а режиссером клипа выступил Виктор Скуратовский, который успел поработать с Ассия Ахат, Алешей, Ани Лорак, Другою Рікою.

Клип снимали на пешеходной улице в Стамбуле - Истикляль. Главную роль в видео исполнил Florian Boggia, топовая модель и актер парижского агентства Major Paris Agency, лицо Versace, Hugo Boss, Adidas. За стиль отвечала Аиша Милевская.

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"Это точно не любовная история. Это нереальная история о чувствах, о фантазиях, которые иногда возникают у женщин. А мы решили показать все эти мечты на экране. Уверен, девушки точно поймут, о чем этот клип", - поделился режиссер Виктор Скуратовский.

Автор: пресс-служба Артистка презентовала клип на песню «Кохати так ніжно»

"Каждый из съемочных дней был для нас испытанием, - рассказала Юля Барабанова. - В откровенном наряде, под палящим, холодным ветром, и +5 на градуснике мы проходили испытания на выносливость. Но результат абсолютно того стоит".

Последний сингл Юлии Барабановой Diva попал в Топ-40 лучших треков украинских радиостанций и собрал более 20 тыс. в Shazam. Недавно Юлия стала талисманом украинского футбола.