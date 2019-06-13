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четверг, 13 июня 2019 10:55

Певица Юлия Барабанова представила видео о женских фантазиях
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Артистка презентовала клип на песню «Кохати так ніжно»
Фото: пресс-служба
Артистка презентовала клип на песню «Кохати так ніжно»
Артистка презентовала клип на песню «Кохати так ніжно»
Артистка презентовала клип на песню «Кохати так ніжно»
Артистка презентовала клип на песню «Кохати так ніжно»

Певица Юля Барабанова спела новую песню "Кохати так ніжно" на стадионе "Арена-Львов" перед 40-тысячной аудиторией. Выступление транслировалось на каналах по всему миру. Вчера артистка презентовала клип на эту песню.

За музыку и слова трека отвечал Дмитрий Сысоев, а режиссером клипа выступил Виктор Скуратовский, который успел поработать с Ассия Ахат, Алешей, Ани Лорак, Другою Рікою.

Клип снимали на пешеходной улице в Стамбуле - Истикляль. Главную роль в видео исполнил Florian Boggia, топовая модель и актер парижского агентства Major Paris Agency, лицо Versace, Hugo Boss, Adidas. За стиль отвечала Аиша Милевская.

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"Это точно не любовная история. Это нереальная история о чувствах, о фантазиях, которые иногда возникают у женщин. А мы решили показать все эти мечты на экране. Уверен, девушки точно поймут, о чем этот клип", - поделился режиссер Виктор Скуратовский.

Автор: пресс-служба
  Артистка презентовала клип на песню «Кохати так ніжно»
Артистка презентовала клип на песню «Кохати так ніжно»

"Каждый из съемочных дней был для нас испытанием, - рассказала Юля Барабанова. - В откровенном наряде, под палящим, холодным ветром, и +5 на градуснике мы проходили испытания на выносливость. Но результат абсолютно того стоит".

Последний сингл Юлии Барабановой Diva попал в Топ-40 лучших треков украинских радиостанций и собрал более 20 тыс. в Shazam. Недавно Юлия стала талисманом украинского футбола.

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