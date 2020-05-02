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понедельник, 04 мая 2020 18:09

Певица Marcelle объявила войну хейтерам

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Певица Marcelle объявила войну хейтерам
Певица Marcelle представила социальный трек Фото: предоставлено пиар-службой

Певица Marcelle продолжает покорять украинский шоу-биз социальными текстами. Marcelle представила второй сингл за месяц, получивший название "Пиу-Пиу".

"Пиу-Пиу" - социальный трек о проблематике Хейтер, интернет-буллинг, интернет-сталкингу от незнакомцев и порой даже от знакомых людей, которая сейчас чрезвычайно обострилась во время изоляции.

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"Я только начала что-то делать для украинского шоу-бизнеса, но уже почувствовала на себе, как много у нас завистливых, злых и несчастных людей, которые угрожают и выливают то, чем собственно и наполнены. Обычно Хейтер - это ничтожные неудачники, которые занимают самую низкую звено в жизни и не могут ничего, кроме того, писать негатив талантливым и успешным людям. Есть мнение, что Хейтер - это самые фанаты. Я намерения бороться с этими неудачниками, сегодня словом, а завтра делом. Такую токсичность, которая отравляет людям жизнь , надо искоренить ", - говорит Marcelle.

11 апреля в день своего рождения Marcelle представила социальный трек "Не должна" - об отсутствии гендерного равенства в Украине. Певица надеется, что в ближайшем будущем ситуация относительно места и позиции женщин в нашем обществе изменится на более адекватную.

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