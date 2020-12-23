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среда, 23 декабря 2020 14:51

Певица Garza рассказала, как удачно встретить Новый год и нарядить "сакральную елку"
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Артистка Garza поделилась рекомендациями и традициями празднования, чтобы удачно встретить Новый год. Певица отметила, что придерживается определенных правил для празднования зимнего праздника.

"Один из моих правил - благодарность каждому прожитому дню, независимо от календарных дат. Слава от чистого сердца - это тоже ритуал, в таком случае вы всегда делитесь своим духовным благом с человеком или событием, которых вы благодарите", - рассказала исполнительница.

Garza дала советы в том, как наряжать елку. Во время этого процесса она включает спокойную музыку и зажигает свечи Пало Санто.

"Одно из новогодних украшений на елку - это маленькие открытки, в которые записываю слова, несущие в себе высокую вибрацию, это именно те слова, которые дарят радость и улыбку, когда мы их произносим. Также важно окуривать пространство ароматами для создания необходимой атмосферы. моя "сакральная елка" малого размера, на ней игрушки из натуральных материалов", - отметила артистка.

Исполнительница рассказала о своем сакральном Новом годе
Фото: предоставлено пиар-агентом артистки
Исполнительница рассказала о своем сакральном Новом годе
Исполнительница рассказала о своем сакральном Новом годе
Исполнительница рассказала о своем сакральном Новом годе

Также женщина отметила, как правильно загадывать желания. Для этого нужно правильно сформулировать его.

"Вселенная не воспринимает частицу "не". Желайте так, словно нет горечи в жизни, а только счастье. Опишите это счастье, как счастливый человек, и вы им обязательно будете. И обязательно пожелайте, чтобы ваше сердце раскрывалось с каждым днем и пульсировало в унисон с вашими желаниями, нарисуйте в нем улыбку и мир вам ответит", - сказала певица.

Garza отметила, что новогодняя ночь должна проходить спокойно и гармонично.

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"Важно следить за словами, которые произносятся, и по настроению. Желательно провести этот праздник в кругу семьи", - добавила она.

Группа "Vоплі Vідоплясова" презентовала колядку "Добрый вечер" в хард-рок версии. Именно сейчас "Vоплі Vідоплясова" хотят напомнить украинском, что год хорошо начинать не с доедания засохшего оливье и допивания шампанского без пузырьков, а из светлой коляды.

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