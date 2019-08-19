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понедельник, 19 августа 2019 10:10

Песня Скрябина зазвучала по-новому

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Песня Скрябина зазвучала по-новому
Tayanna записала кавер на песню Скрябина. Фото: karabas.live

Украинская певица Tayanna записала кавер на хит группы "Скрябин" - песню "Дельфины".

Трек опубликовали на канале в Youtube.

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Впервые эту песню Tayanna выполнила год назад на концерте во Львове, посвященном 50-летию покойного музыканта Андрея Кузьменка.

"Дельфины" получила новую аранжировку и вокальное решение.

Клип на песню "Дельфины" стал последним прижизненным видео Андрея "Кузьмы" Кузьменко. Музыкант погиб в ДТП 2 февраля 2015. 17 августа Кузьме исполнился бы 51 год.

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