Пенелопа Крус и невеста Роналду прошлись по красной дорожке на Венецианском кинофестивале

В Италии начался 78-й Венецианский кинофестиваль. 1 сентября звезды в элегантных образах прошлись по красной дорожке.

Gazeta.ua подготовила подборку, в каких нарядах посетили церемонию открытия знаменитости.

Невеста форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду аргентинская модель Джорджина Родригес выбрала черный костюм бренда Ermanno Scervino. Дополнила роскошный образ блестящим чокером.

Испано-американская актриса Пенелопа Крус появилась в вечернем черно-белом платье от Chanel. Звезда добавила украшения и сделала насыщенный макияж.

Португальская топ-модель Сара Сампайо надела черное платье, украшенное двумя бретельками из бисера, от Giorgio Armani. Волосы собрала в пучок.

Фото: REUTERS / Yara Nardi

Итальянская модель Бьянка Балти в желтом платье с длинным шлейфом от Dolce&Gabbana прошлась по красной дорожке. Для эффектного образа выбрала массивные украшения.

Британская актриса Хелен Миррен тоже выбрала наряд от Dolce&Gabbana. Появилась в блестящем платье. Дополнила образ сумкой в ​​тон и нежными украшениями. На красной дорожке позировала с мужем Тэйлором Хэкфордом.

Бразильская топ-модель Адриана Лима позировала в красном платье без бретелек от Etro. Волосы распустила. Сделала насыщенный макияж с акцентом на глаза.

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Новозеландская сценаристка, продюсер и режиссер Джейн Кэмпион появилась в черном платье от Prada.

1 сентября в Италии стартовал 78-й Венецианский кинофестиваль. Фильм-открытие - новая работа Педро Альмодовара "Параллельные матери". В основном конкурсе фестиваля покажут 21 фильм. Драма "Спенсер" Пабло Ларраина о том, как британская принцесса Диана решила развестись с мужем, принцем Чарльзом. Спенсер - девичья фамилия принцессы. Диану играет Кристен Стюарт.