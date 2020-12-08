"Открывает новые знания, вкусы, эмоции". Ирэна Карпа отмечает юбилей

Фото: Фото предоставлено Ирэна Карпа.

Сегодня писательница и певица Ирэна Карпа отмечает 40-летие.

Накануне юбилея Ирэна поделилась с корреспондентом Gazeta.ua планами празднования.

"Из-за карантина боюсь что-то планировать. Мечтаю встретить эту дату в горах, а потом с хорошими подругами расспросы коллекционную бутылку вина 1980 года. Для меня это будет счастье. Не собираюсь устраивать пати ради пати. Важно быть в месте силы и увидеться с дорогими людьми" - сказала Карпа.

По случаю праздника продюсер радио "Культура" Ирина Славинская поделилась своим впечатлением от творчества писательницы.

"Ирэна Карпа - автор, из произведений которого многие мои ровесники начинали знакомство с современной украинской литературой. "50 минут травы", "Фрейд бы плакал" и другие тексты - это своеобразные позывные, двери в дальнейшее чтение современных писателей. Думаю, это вообще не удивительно, ведь именно в произведениях Ирэны можно было найти что-то такое, что резонировало с началом 2000-х - молодость, путешествия, секс и другие новые опыты. Карпа написала о них современной украинской - такой, звучавшая в общежитиях и на улицах. Вдруг оказалось, что даже о походе в ночной клуб или экзотические кухни можно говорить на украинском. И это стало важным поворотом".

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Близкая подруга Ирэны Карпы Елена Бодня считает, что именинница всегда находит в людях лучшие черты:

"С Иреной мы знакомы более десяти лет. Она моя ближайшая подруга, родной человек. Пережито вместе и пройдено столько, что не опишешь. Она тот человек, который всегда видит в тебе что-то лучшее, красивее, эстетичнее. Открывает новые знания, вкусы, эмоции . Очень добрая и чрезвычайно талантливая. Фантастически готовит, нереально быстро передвигается и умудряется справляться с хаосом, в котором я просто паникую. Это человек жизни и человек мира ".

В этом году писательница Ирэна Карпа презентовала свою новую книгу "Как выходить замуж столько раз, сколько захотите". Это ироничный нон-фикшн, в котором писательница делится секретами длительных и кратковременных знакомств, советами для тех, кто хочет оказаться в крепких и успешных отношениях, а также не обходит вниманием и свои романтические приключения.