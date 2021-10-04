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Отказались от меха и берут из приютов кошек и собак: кто из звезд занимается защитой животных
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Ежегодно 4 октября отмечают Всемирный день защиты животных. По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), популяция животных в лесах сократилась более чем вдвое за последние 50 лет. Они теряют среды для существования из-за вырубки лесов, распашки земель, строительства и другой человеческой деятельности.

Gazeta.ua подготовила, кто из звезд занимается защитой животных, основал благотворительные фонды и берет собак и кошек из приютов.

"Если бы я мог выбирать, кем родиться, то я хотел бы родиться своим псом", – шутил в одном из интервью американский актер Джордж Клуни. Он приютил кокер-спаниель Эйнштейна.

Домашний любимец кинозвезды попал в приют с ожирением и тяжелой формой конъюнктивита. Его хотели усыпить, но объявления о собаке попало к Клуни. Знаменитость давно хотел завести собаку, но не решался брать щенка из-за занятости. Поэтому возраст и хорошие манеры Эйнштейна подкупили Клуни. У пса есть личный шеф-повар и ветеринар. А также он еженедельно посещает стилиста.

Певица Кристина Соловей публично выступает против натурального меха. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, звезда снялась обнаженной.

"Лучше голой, чем в мехах. Присоединяюсь к флешмоба #знімайхутро и поддерживаю борьбу за отказ от натурального меха. В XXI веке мех превращается в кровавое жлобство, а шуба становится худшим подарком", – писала Соловей в Instagram.

Американский актер Джордж Клуни взял из приюта кокер-спаниеля
Фото: Reuters
Артистка Джамала неоднократно присоединялась к Всеукраинскому маршу за права животных
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо основал именной фонд защиты исчезающих видов еще в 1998 году
Певица Кристина Соловей публично выступает против натурального меха
Французский актер Ален Делон признавался, что его любовь к животным идет из детства

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо основал именной фонд защиты исчезающих видов еще в 1998-м. Он обеспокоен вопросами глобального потепления, сохранения морской жизни и дикой природы. Также кинозвезда регулярно выступает на тематических мероприятиях с речами, в которых поднимает проблему важности экологии и защиты дикой природы. Ди Каприо жертвует немалые средства на спасение редких видов фауны. Например, актер передал $1 млн Всемирному фонду дикой природы (WWF) по сохранению тигров, чье количество уменьшается с каждым годом.

Французский актер Ален Делон признавался, что его любовь к животным идет с детства. В юности он специально носил широкие армейские куртки, потому что так было удобнее согревать щенков, которых подбирал на улице. Сейчас актер имеет несколько приютов для кошек и собак и регулярно перечисляет средства французскому Союзу защиты животных. Также он спасает раненых животных: как-то хотели усыпить трёхлапую кошку, теперь она живет вместе с Делоном.

"Моим собакам все равно, кто я и чем занимаюсь. Это безусловная любовь, чистая и настоящая", – утверждал он.

Артистка Джамала неоднократно присоединялась к Всеукраинскому маршу за права животных. В 2019-м она поддержала идею, которую активно обсуждают в Украине до сих пор, – цирк без животных.

Канадская актриса и фотомодель Памела Андерсон является директором PETA (организация, ведущая борьбу за права животных. – Gazeta.ua) и членом Международного фонда защиты животных IFAW. Она давно не носит натуральный мех и не ест мясо, к чему призывает и своих фанов. Сейчас Андерсон продвигает веганские бренды. Например, в 2020 году модель снялась голой в рекламной кампании сумок из искусственной кожи и переработанных пластиковых бутылок.

Соучредитель группы "Воплі Відоплясова" Александр Пипа имеет пять кошек.

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"Всех нашел на помойке у себя под домом. Классные коты", – рассказывал мужчина.

Австралийскую эротическую модель и защитницу прав животных 27-летнюю Таш Петерсон могут оштрафовать на $6 тыс. и посадить в тюрьму за дерзкие акции. Воинствующая веганка провела акции в магазинах Louis Vuitton, одетая только в стринги и измазанная собственной менструальной кровью. Она говорит, что никогда не перестанет протестовать против "холокоста животных", даже если ее друзья и семья бросят ее.

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