Сексапильная защитница животных облилась кровью и устроила голый протест

Фото: Соцсети Таш Петтерсон

Австралийскую эротическую модель и защитницу прав животных 27-летнюю Таш Петерсон могут оштрафовать на $6 тыс. и посадить в тюрьму за дерзкие акции.

Воинствующая веганка провела акции в магазинах Louis Vuitton, одетая только в стринги и измазанная собственной менструальной кровью. Она говорит, что никогда не перестанет протестовать против "холокоста животных", даже если ее друзья и семья бросят ее. Об этом пишет Daily Mail.

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Петерсон обвинили в хулиганстве за то, что приставала к покупателям в элитном магазине Louis Vuitton в австралийском городе Перта 21 августа. Она также кричала: "Если вы не веган, то жестоко обращаетесь с животными".

"Кого убили за вашу кожаную сумку, пуховик и шерстяной джемпер? Если вы покупаете шкуру животных, мех, шерсть, перья и шелк, то платите за самые ужасные издевательства над животными на этой планете", - кричала она покупателям в мегафон в магазине.

Девушка предстанет перед судом Перта в середине сентября. Модель не обеспокоена возможным штрафом и считает, что ее акция имела огромный успех.

"Для меня важно быть как можно более креативной, чтобы больше людей увидели моё послание. Как только снимаю одежду, получаю гораздо больше внимания", - говорит она.

Девушка променяла работу спасателем в бассейне, чтобы продавать обнаженные фото подписчикам в соцсети OnlyFans. Она зарабатывает около $40 тыс. в месяц. Деньги тратит на акции по защите животных.

Акции Петерсон обычно связаны с приставанием к клиентам в ресторанах и фаст-фудах, где едят мясо, в супермаркетах и магазинах, где продают продукты животного происхождения, а также в магазинах одежды.

У нее уже есть судимость за нарушение частного владения после того, как вбежала на стадион Перта, держа в руках черный флаг с надписью "Право на спасение".

"Не хочу нарушать закон, но считаю, что у человека есть моральное обязательство противостоять несправедливым законам. Если получу судимость из-за того, что передаю свое сообщение, готова рискнуть", - говорит она.

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