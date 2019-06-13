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четверг, 13 июня 2019 10:18

Особые билеты на концерт группы KISS продают за $5000

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Особые билеты на концерт группы KISS продают за $5000
Группа KISS впервые выступит в Украине. Фото: пресс-служба

16 июня на НСК "Олимпийский" впервые выступит легендарная американская рок-группа KISS. Количество проданных билетов составила более 25 тысяч. Организаторы готовят грандиозное шоу с разнообразными спецэффектами.

Изюминкой концерта станет особый билет, который стоит $5000. Его можно приобрести на любое выступление в списке городов, в которые приедут американцы.

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Билет называется "ULTIMATE KISS ARMY EXPERIENCE" и включает в себя определенные привилегии:

● встреча с группой за кулисами сцены

● персональное фото с KISS

● возможность посмотреть шоу со специальной технической зоны. К ней не имеет доступа никто, кроме команды группы. Тур по бэкстейджу

● доступ к зонам, в которых могут находиться только группа и некоторые участники команды KISS

● выйти на сцену путем, которым идет группа на свое выступление

● посидеть за барабанной установкой группы

● постоять за микрофонными стойками

● подержать музыкальное оборудование легендарной четверки

● посетить гардероб группы и примерить гигантскую обувь

● посетить технические зоны концерта и увидеть многих участников команды

Кроме этого, владелец особого билета получит подписанную продукцию тура "End of the Road", пожизненное участие в клубе фанатов KISS ARMY, доступ к лаунж-зоне фанатов с VIP-баром, VIP-вход на все концерты группы и официального сопровождающего на концерте.

1 июня на НСК "Олимпийский" состоялся концерт Монатика Love It Ритм. Артист впервые выступил на стадионе. Концерт сопровождался яркими декорациями и световым шоу.

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Дата
13
июня

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