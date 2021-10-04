Осадчу заметили в полицейском автозаке

Украинской телеведущей Екатерине Осадче пришлось ехать на полицейском автозаке с мигалками, чтобы успеть на поезд.

Соответствующие фото с полицейскими и служебным авто она обнародовала в Instagram-истории.

Фото: скриншот

"Если бы не ребята, то махали бы поезда вслед рукой", - подписала фото Осадчая.

В Трускавце вместе со съемочной группой "Светской жизни" Осадчая снимала сюжет о вечеринке, которую устроили депутаты партии "Слуга народа".

Вероятно, ведущей пришлось задержаться, и она не успевала на поезд в Киев. Поэтому из Трускавца во Львов доставалась на полицейском автозаке.

Пользователи сети начали возмущаться, что телеведущая воспользовалась полицейским авто в собственных целях. Позже фото Осадчая удалила. Однако они уже успели разлететься по сети.

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19 августа 2021 года ведущая "Светской жизни" Екатерина Осадчая родила третьего ребенка - сына Даниила. Малыш весом 3 кг 250 г. Рост 52 см. Это третий сын телеведущей.