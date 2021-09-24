Осадчая месяц назад родила третьего сына: Горбунов заикнулся, что хочет дочь

Горбунов хочет от Осадчей дочь. Фото: @gorbunovyuriy

Украинская телеведущая 38-летняя Катя Осадчая месяц назад родила сына Даниила от шоумена 51-летнего Юрия Горбунова. От первого брака с депутатом Олегом Полищуком у Осадчей 19-летний сын Илья.

Горбунов уже заикается о рождении дочери, говорится в программе "Звездный путь".

Однако многодетная Осадчая не готова к четвертой беременности. Для начала они должны воспитать совместных сыновей - Ивана и Даниила, отметил шоумен.

"Когда я начинаю эту тему, она говорит: "Прекрати, пожалуйста". Пока об этом речь не идет. Воспитываем одного старшего, второго - младшего. Надо с ними разобраться", - прокомментировал Горбунов.

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Пользователи сети обсуждали, что Осадчая и Горбунов уже окрестили младшего Даниила. Однако шоумен признался, что крестины только в планах. Среди крестных родителей Даниила будут звезды украинского шоу-биза, добавил он.

"Кумовьев мы подобрали, но еще не крестили. Надо сделать, пока зима не пришла", - рассказал ведущий.

19 августа ведущая "Светской жизни" Екатерина Осадчая родила третьего ребенка - сына. Малыш весом 3 кг 250 г. Рост 52 см.