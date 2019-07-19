"Они счастливы" - 52-летняя Николь Кидман забеременела

Голливудская актриса Николь Кидман и ее муж певец Кит Урбан ждут пополнения в семье.

52-летняя знаменитость сообщила о своей беременности, рассказал издание Star.

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Звезде удалось забеременеть сразу после первой процедуры ЭКО.

"Николь рассказала друзьям, что она беременна всего несколько недель. Токсикоза пока нет. Они с Китом очень счастливы", - рассказал инсайдер.

Автор: www.segodnya.ua Николь Кидман забеременела

Актриса Николь Кидман с мужем Китом Урбаном имеют 2 дочери - 8-летнюю Фейт Маргарет и 11-летнюю Сандей Роуз. Сандей звезда родила сама, а Фейт выносила суррогатная мать. В Кидман также есть приемные дети - 24-летний Коннор и 26-летняя Изабелла, которых она усыновила, будучи в браке с Томом Крузом.