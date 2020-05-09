 
Ексклюзивы
1/5
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 3789
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 513
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
1 Просмотров: 2817
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2430
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 2169
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 999
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1476
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1242
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1926
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1665
Фото
Все фото
7
3
19
12
3
&quot;Она прошла через невыразимые ужасы всю дорогу до Берлина&quot;: Милла Йовович рассказала про свою бабушку
"Она прошла через невыразимые ужасы всю дорогу до Берлина": Милла Йовович рассказала про свою бабушку
Мужу повезло: фитнес-модель вызывала восхищение и зависть сексуальными формами
Мужу повезло: фитнес-модель вызывала восхищение и зависть сексуальными формами
Как Настя Каменских повлияла на Потапа
Как Настя Каменских повлияла на Потапа
Лилия Ребрик празднует 39-летие: показали самые сексуальные фото телеблондинки
Лилия Ребрик празднует 39-летие: показали самые сексуальные фото телеблондинки
Белокурая фитоняшка показала фанатам сексуальные ягодицы
Белокурая фитоняшка показала фанатам сексуальные ягодицы
Видео
Все видео
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Даша Астафьева превращает тексты попсовых хитов в высокую поэзию
Даша Астафьева превращает тексты попсовых хитов в высокую поэзию
Украинка вдохновила американца создать клип на украиноязычную песню
Украинка вдохновила американца создать клип на украиноязычную песню
Netflix заказал продолжение фильма "Эвакуация" с Хемсворт
Netflix заказал продолжение фильма "Эвакуация" с Хемсворт
Певица Marcelle объявила войну хейтерам
Певица Marcelle объявила войну хейтерам
Интервью
1/5
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 513
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
1 Просмотров: 2817
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1746
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1215
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3807
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
08 мая 2020
Просмотров: 315
Вірус як шанс
Наприкінці Першої світової війни світ став жертвою нової катастрофи – "іспанського грипу". Він виявився ще більшим прокляттям, ніж сама війна. ...
суббота, 09 мая 2020 16:20

"Она прошла через невыразимые ужасы всю дорогу до Берлина": Милла Йовович рассказала про свою бабушку
7

  Комментировать

Голливудская актриса Милла Йовович поздравила своих поклонников с Днем победы и рассказала о своих родных, которые прошли Вторую мировую войну.

"Хочу всех поздравить с большим праздником, Днем Победы! В моей семье было много бойцов и солдат, которые сражались на войне," - написала Йовович в Instagram.

Бабушка Миллы Йовович, Татьяна Попова, стала медсестрой и пошла на войну, когда ей было всего 16 лет.

"К своему 18-летию она прошла через невыразимые ужасы всю дорогу до Берлина", - пишет актриса.

Бабушка Миллы Йовович Татьяна Попова. Фото: instagram/millajovovich
Фото: instagram/millajovovich
Фото: instagram/millajovovich
Фото: instagram/millajovovich
Фото: instagram/millajovovich

Йовович рассказала, что воевали оба его деда - Александр Логинов и Богдан Йовович, который сражался в рядах югославских партизан.

"Вы можете сказать, что я из длинного ряда бойцов, солдат и революционеров, и я очень горжусь своим наследием и удивительными людьми, из которых я родом, - написала Йовович.

"Когда дела идут плохо, я думаю о том, через что прошла моя бабушка, когда она была еще ребенком, и больше ничего не кажется таким сложным. Сегодня я хочу почтить их воспоминания и воспоминания всех смелых душ, которые боролись за то, чтобы сделать этот мир лучше и достойнее. Нам нужно больше таких людей сегодня," - добавила актриса.

Милла Йовович первые пять лет своего детства провела в Украине, где жила с матерью в Киеве на улице Богомольца. В январе 1981 года они эмигрировали в США из-за того, что отцу (сербу по происхождению) не дали визу в СССР. Семья Миллы Йовович сначала жила в Лондоне, потом в Сакраменто, после чего переехала в Лос-Анджелес (США). Высшего образования Мила не получила, но карьеру модели начала очень рано — в одиннадцать лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Она прошла через невыразимые ужасы всю дорогу до Берлина": Милла Йовович рассказала про свою бабушку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
мая

На небе заметили гидроплан, сконструированный украинцем

Первое кругосветное путешествие на подводной лодке продолжалось 84 суток

Пилоту не хватило горючего долететь до Северного полюса

Террористы убили бывшего премьера

Симон Петлюра хотел украинизировать армию

Сегодня День победы над нацизмом во Второй мировой войне

На выставку гостей доставляли вертолетами

Самое читаемое
Лилия Ребрик празднует 39-летие: показали самые сексуальные фото телеблондинки
Лилия Ребрик празднует 39-летие: показали самые сексуальные фото телеблондинки
12
 Просмотров: 17937
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
Показали коллекцию сокровищ, которые прятал у себя электрик
 Просмотров: 13140
Мужу повезло: фитнес-модель вызывала восхищение и зависть сексуальными формами
Мужу повезло: фитнес-модель вызывала восхищение и зависть сексуальными формами
3
 Просмотров: 11007
Эксперт объяснил, почему украинский картофель дороже зарубежного
Эксперт объяснил, почему украинский картофель дороже зарубежного
 Просмотров: 5976
Белокурая фитоняшка показала фанатам сексуальные ягодицы
Белокурая фитоняшка показала фанатам сексуальные ягодицы
3
 Просмотров: 5661
Знаменитости
Монатик пригласил в свою студию любимых фанатов
Монатик пригласил в свою студию любимых фанатов Просмотров: 261
Фестиваль UNDERHILL объявил новые даты проведения
Фестиваль UNDERHILL объявил новые даты проведения Просмотров: 99
Мужу повезло: фитнес-модель вызывала восхищение и зависть сексуальными формами
Мужу повезло: фитнес-модель вызывала восхищение и зависть сексуальными формами
3
 Просмотров: 11016
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
 Просмотров: 27
Даша Астафьева превращает тексты попсовых хитов в высокую поэзию
Даша Астафьева превращает тексты попсовых хитов в высокую поэзию
 Просмотров: 324
Больше всего комментируют
7
Билецкий с друзьями нас побил за поддержку Стерненко - заявление "азовцев"
5
Зеленский назначил Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ
5
ВСУ получили видео с русскими наемниками на Донбассе
3
"Совкодрочерство и победобесие" - российская школьница час стояла на гвоздях под военные песни
2
Саакашвили сказал, кто может вытащить Украину из болота. Без сюрпризов
Голосов: 40448
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua