"Она прошла через невыразимые ужасы всю дорогу до Берлина": Милла Йовович рассказала про свою бабушку

Голливудская актриса Милла Йовович поздравила своих поклонников с Днем победы и рассказала о своих родных, которые прошли Вторую мировую войну.

"Хочу всех поздравить с большим праздником, Днем Победы! В моей семье было много бойцов и солдат, которые сражались на войне," - написала Йовович в Instagram.

Бабушка Миллы Йовович, Татьяна Попова, стала медсестрой и пошла на войну, когда ей было всего 16 лет.

"К своему 18-летию она прошла через невыразимые ужасы всю дорогу до Берлина", - пишет актриса.

Йовович рассказала, что воевали оба его деда - Александр Логинов и Богдан Йовович, который сражался в рядах югославских партизан.

"Вы можете сказать, что я из длинного ряда бойцов, солдат и революционеров, и я очень горжусь своим наследием и удивительными людьми, из которых я родом, - написала Йовович.

"Когда дела идут плохо, я думаю о том, через что прошла моя бабушка, когда она была еще ребенком, и больше ничего не кажется таким сложным. Сегодня я хочу почтить их воспоминания и воспоминания всех смелых душ, которые боролись за то, чтобы сделать этот мир лучше и достойнее. Нам нужно больше таких людей сегодня," - добавила актриса.

Милла Йовович первые пять лет своего детства провела в Украине, где жила с матерью в Киеве на улице Богомольца. В январе 1981 года они эмигрировали в США из-за того, что отцу (сербу по происхождению) не дали визу в СССР. Семья Миллы Йовович сначала жила в Лондоне, потом в Сакраменто, после чего переехала в Лос-Анджелес (США). Высшего образования Мила не получила, но карьеру модели начала очень рано — в одиннадцать лет.