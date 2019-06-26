Оля Полякова представила летний хит-трек "Звонила"

Автор: Андрей Кулаковский Впервые песня "Звонила" прозвучала полгода назад

Оля Полякова представила новый трек "Звонила". Пятый сингл из альбома "Королева ночи" в новой аранжировке доступен на официальном YouTube канале певицы.

Впервые песня "Звонила" прозвучала чуть более полугода назад во время гранд-шоу "Королева ночи" в киевском Дворце спорта. С тех пор в сети "гуляет" множество вариаций одного и того же хита: от концертной версии, оснащенной синти-поп битами и жесткими гитарными рифами в лучших традициях панк-рока, до более лайтовых вариантов. Суммарное количество прослушиваний перевалило за миллион.

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Сингл "Звонила" - это микс легкого текста и глубокой смысловой драмы, характерной лирике Поляковой более позднего периода и музыкальной стилистике 90-х, которой певица остается верна на протяжении нескольких лет.

Вконце мая Оля Полякова удивила своих поклонников, решив создать собственную политическую партию.