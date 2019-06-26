Оля Полякова представила летний хит-трек "Звонила"

 
Ексклюзивы
1/5
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
1 Просмотров: 14616
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 765
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3015
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
9 Просмотров: 6372
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Просмотров: 369
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Просмотров: 1260
Назвали самые большие проблемы украинской науки
Назвали самые большие проблемы украинской науки
2 Просмотров: 2673
Зеленский и олигархи: кто кого
Зеленский и олигархи: кто кого
Просмотров: 3834
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
Просмотров: 6183
Рассказали, что будет с Филаретом после демарша
Рассказали, что будет с Филаретом после демарша
1 Просмотров: 5220
Фото
Все фото
5
6
3
7
4
Назад в прошлое: как Анджелина Джоли выглядела в детстве
Назад в прошлое: как Анджелина Джоли выглядела в детстве
Тина Кароль обольстительно позировала для Vogue Ukraine
Тина Кароль обольстительно позировала для Vogue Ukraine
Даша Астафьева снялась в фотосессии без бюстгальтера
Даша Астафьева снялась в фотосессии без бюстгальтера
Аппетитная Анфиса Чехова обнажила грудь на отдыхе
Аппетитная Анфиса Чехова обнажила грудь на отдыхе
Стало известно, как выглядит Кайли Дженнер без макияжа и фильтров
Стало известно, как выглядит Кайли Дженнер без макияжа и фильтров
Видео
Все видео
Обнаженная грудь и наркомания: беременная Тина Кунаки снялась в психоделическом
Обнаженная грудь и наркомания: беременная Тина Кунаки снялась в психоделическом
Певец, который мог бы стать новым солистом Queen
Певец, который мог бы стать новым солистом Queen
В кадре без трусов: Анна Седокова выпустила новый клип
В кадре без трусов: Анна Седокова выпустила новый клип
61-летняя Шэрон Стоун исполнила сексуальный танец в белье
61-летняя Шэрон Стоун исполнила сексуальный танец в белье
Бритни Спирс засветила грудь во время занятий спортом
Бритни Спирс засветила грудь во время занятий спортом
Интервью
1/5
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 576
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 1926
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11043
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 747
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2205
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
24 июня 2019
1 Просмотров: 2286
Здрастуй, Польща
— Батьку, візьми мене із собою до Польщі, — проситься донька-десятикласниця. — Коли ще Україна гратиме у фіналі чемпіонату ...
среда, 26 июня 2019 15:48

Оля Полякова представила летний хит-трек "Звонила"

  Комментировать
Автор: Андрей Кулаковский
  Впервые песня "Звонила" прозвучала полгода назад
Впервые песня "Звонила" прозвучала полгода назад

Оля Полякова представила новый трек "Звонила". Пятый сингл из альбома "Королева ночи" в новой аранжировке доступен на официальном YouTube канале певицы.

Впервые песня "Звонила" прозвучала чуть более полугода назад во время гранд-шоу "Королева ночи" в киевском Дворце спорта. С тех пор в сети "гуляет" множество вариаций одного и того же хита: от концертной версии, оснащенной синти-поп битами и жесткими гитарными рифами в лучших традициях панк-рока, до более лайтовых вариантов. Суммарное количество прослушиваний перевалило за миллион.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полякова в День матери тронула сеть архивными фото

Сингл "Звонила" - это микс легкого текста и глубокой смысловой драмы, характерной лирике Поляковой более позднего периода и музыкальной стилистике 90-х, которой певица остается верна на протяжении нескольких лет.

Вконце мая Оля Полякова удивила своих поклонников, решив создать собственную политическую партию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Оля Полякова представила летний хит-трек "Звонила"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июня

Смерть ребенка была страшной: 6-летнюю девочку изнасиловали и убили

Убили брата украинского командира

Два флага - одна страна: отмечают День крымскотатарского флага

Ввели уголовную ответственность за опоздание на работу

ТОП-8 советов: что нужно делать, чтобы ребенок не стал наркоманом

Против восставших узников применили танки

Арестовали министра внутренних дел

К участию в автогонке не пригласили англичан и американцев

Самое читаемое
Назвали области, где лучше всего сдали ВНО-2019
Назвали области, где лучше всего сдали ВНО-2019 Просмотров: 32008
Тысячи неизвестных фото теракта 11 сентября нашли на распродаже
Тысячи неизвестных фото теракта 11 сентября нашли на распродаже
6
 Просмотров: 26085
На передовой разводят войска
На передовой разводят войска
 2 Просмотров: 15093
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
 1 Просмотров: 14634
Появилась реакция Зеленского на скандальное решение ПАСЕ
Появилась реакция Зеленского на скандальное решение ПАСЕ 4 Просмотров: 14193
Знаменитости
Сергей Бабкин очаровал сеть снимком с сыном
Сергей Бабкин очаровал сеть снимком с сыном Просмотров: 117
Прима-балерина Екатерина Кухар снялась в фильме
Прима-балерина Екатерина Кухар снялась в фильме Просмотров: 99
"Попа вместо мозков" - Седокову раскритиковали за фото голых ягодиц
"Попа вместо мозков" - Седокову раскритиковали за фото голых ягодиц Просмотров: 810
"У нее животик?" - Каменских заподозрили в беременности
"У нее животик?" - Каменских заподозрили в беременности Просмотров: 1701
Назад в прошлое: как Анджелина Джоли выглядела в детстве
Назад в прошлое: как Анджелина Джоли выглядела в детстве
5
 Просмотров: 1827
Больше всего комментируют
13
Против конкурентов Порошенко вбухали не менее 6,5 грн на "чернуху" в Facebook
9
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
8
Суд вернул советские названия столичным проспектам Бандеры и Шухевича
7
Новые лица в киевской "Батьківщині" - кандидаты в Верховную Раду
6
Партия Зеленского сбросила в рейтинге - свежий опрос
Голосов: 35752
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua