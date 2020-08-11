Ольге Горбачевой нравятся ее новые "округлости"

За период карантина певица 39-летняя Ольга Горбачева набрала 5 кг.

"Во время карантина, избавляясь всего старого, я избавилась и весов? Удобно, да? Мне показалось, что новые и современные появятся теперь значительно быстрее. Появились они только через 5 месяцев, и вместе с ними плюс 5 кг." , - рассказала Горбачева.

Новую фигуру певица продемонстрировала на своей странице в Instagram. Призналась, что ей нравятся ее новые "округлости" и обнаружила в себе такие качества, как любовь к себе и полное принятие.

"В другое время я начала бы бегать, стремиться к своей идеального веса и меньше есть уже при плюс 3 кг. Но, к своему удивлению, я вдруг обнаружила, что никуда не хочу бежать и себя исправлять, что мне мои округлости очень нравятся!" , - подытожила певица.

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Ольга Горбачева замужем за продюсером Юрием Никитиным. От него у артистки есть две дочери.