Одиозный Панин спровоцировал скандал в самолете

Панин снова спровоцировал скандал. Фото: "Обозреватель".

Скандальный российский актер Алексей Панин устроил очередной дебош. На этот раз в самолете.

Актер возвращался из Турции со своей спутницей. Какой-то момент между ними произошел конфликт, артист вскочил и начал кричать на нее. Видео скандала Панин опубликовал в Instagram.

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Он нецензурно выражался и оскорблял женщину которая была с ним.

"Скотина, бл * ть! Никуда я с тобой больше не полечу, бл ** ь. Я сейчас вообще, на ** й, этот самолет в Турцию разверну", - кричал он.

После того, как информация о скандале стала распространяться в сети, Панин заявил, что ситуация, которая сложилась в воздухе, была постановочной.

"У нас все хорошо. Что бы вам не сказали - все ложь! Видео, которое мы сняли, постановочное. Я не в наручниках. Вот самолет, вот автобус, вот пассажиры", - отметил он.

Певица Maruv и Alyona Аlyona сделали совместное фото в черных латексных комбинезонах. Фотографию опубликовали в Instagram. Фотография пародирует постер фильма "Ангелы Чарли".