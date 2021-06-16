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среда, 16 июня 2021 23:46

"Очень спонтанно": телеведущая забеременела после первого секса со знакомым

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Автор: Instagram.com/vasyafrolova
  Телеведущая Василиса Фролова рассказала об удачном переедет в новую квартиру и кардинальном изменение жизни
Телеведущая Василиса Фролова рассказала об удачном переедет в новую квартиру и кардинальном изменение жизни

Телеведущая 43-летняя Василиса Фролова решила поделиться подробностями из личной жизни в интервью с другой телеведущей Анной Олицкой.

В марте Фролова родила первенца от продюсера Дмитрия Котеленца, а сейчас рассказала, как закрутился их роман. А начался он с беременности.

Василиса призналась, что Дмитрием была знакома давно, и он ей нравился. Но пока Котеленец был женат, возможные отношения были для нее табу. Судьбоносным для обоих стал переезд Фроловой в новую квартиру.

"Долго искала эту квартиру, она сразу мне понравилась, я ее приобрела. Там делала ремонт. Так случилось, что Дима, отец моего ребенка, вошел в мою жизнь очень неожиданно. Это произошло спонтанно. Это была очень веселая переписка в соцсетях. Хотя мы друг друга давно знаем, лет 15. Мы с ним просто переписывались и это оказалось очень весело. Он вдруг оказался у меня в гостях, я говорю, вот поехали перевозить коробки, я здесь переезжаю. И мы пол в пятого утра начали перевозить коробки с книгами ", - вспомнила Фролова.

"Все очень быстро закрутилось. И оказалось, что эта квартира стала для меня счастливой. Потому что мне надо было заземлиться и надо было там впервые переночевать, чтобы забеременеть", - поделилась она.

Беременность стала для Василисы счастливым периодом. Телеведущая даже шутит, что ее сын Родион так много улыбается, потому что она в течение беременности все время смеялась.

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А вот роды Фроловой оказались сложными.

"Врачи сказали, что там речь шла на минуты, даже не на часы", - поделилась Василиса.

В ее сына было двойное обвитие пуповиной. Василиса забила тревогу, когда ребенок в ее животе перестал двигаться. В родильном женщине сделали срочное кесарево сечение, благодаря чему успели спасти мальчика.

Василиса отмечает, что лучшего папы, чем Дмитрий, невозможно себе даже представить. О браке телеведущая даже не думает, ведь у них и так все прекрасно.

"Мы наши отношения считаем с беременностью. Он говорит:" Сколько мы там с тобой знакомы? Второй триместр? ", - пошутила она.

Фролова советует женщинам жить своей жизнью и получать удовольствие здесь и сейчас. Только теперь она понимает, что не требовалось никого искать, ведь ее человек пришел к ней, когда пришло время.

По словам телеведущей Василисы Фроловой, она забеременела, тогда когда уже не надеялась на это. И чудо произошло, когда женщина прекратила даже думать об этом.

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