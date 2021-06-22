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вторник, 22 июня 2021 08:19

Обольстительная Тина Кунаки показала кадры с отдыха
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Французская модель и супруга актера Венсана Касселя 24-летняя Тина Кунаки поделилась кадрами с отдыха.

Она позировала в цветастом бикини с многочисленными завязками на животе, который подчеркивает ее изящные формы. Рядом с Тиной позирует ее подруга.

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"Спасибо за воспоминания", - подписала под фотографиями модель, отметив, что фото были сделаны ранее во время отпуска.

Французская модель Тина Кунаки поделилась кадрами с отдыха
Фото: instagram.com/tinakunakey
Французская модель Тина Кунаки поделилась кадрами с отдыха
Французская модель Тина Кунаки поделилась кадрами с отдыха
Французская модель Тина Кунаки поделилась кадрами с отдыха
Французская модель Тина Кунаки поделилась кадрами с отдыха

Ранее французский актер и продюсер 54-летний Венсаль Кассель поделился интимными кадрами с женой Тиной Кунаки. Актер разместил фото, на которых парочка позирует на пляже. Тина улыбается, а Кассель стоит перед любимой на коленях, а во рту держит завязочки от трусиков ее купальника.

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