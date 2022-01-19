Обливания Русланы и голая жена Бабкина в снегу: как звезды отмечают Крещение

19 января отмечают один из величайших христианских праздников - Крещение Господне. Его еще называют Крещением или Богоявлением. Верующие вспоминают, как святой Иоанн Предтеча крестил в реке Иордан Иисуса Христа. По традиции в этот день ныряют в ледяную воду.

Как представители украинского шоу-бизнеса празднуют Крещение, показывает Gazeta.ua.

Звездные супруги Сергей и Снежана Бабкины ежегодно делятся атмосферными фото. Музыкант не изменил традициям и сегодня. В Instagram показал, как купался в проруби. А его возлюбленная зажгла сеть пикантным фото, на котором позировала голой в снегу. Интимные места прикрыла веником для бани.

"С Крещением, дорогие. Крепкой веры, кристально чистых мыслей, красочности во всех ваших проявлениях", – обратился к фанатам певец.

Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Канадский шеф-повар и звездный судья шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво, на днях отметивший 50-летие, тоже последовал украинской традиции. В этом году он впервые нырнул в ледяную воду.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)

Покупалась в проруби и обладательница самой большой груди Украины Мила Кузнецова. А певица Руслана Лыжичко обтерлась снегом и облилась водой. По словам звезды, она делает это каждый день для закаливания. Соответствующим роликом поделилась в Facebook.

Игроки донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко, Николай Матвиенко и Андрей Пятов утро 19 января встретили погружением в Средиземное море в Турции.

Сегодня отмечается Крещение Господне — один из величайших христианских праздников. В церквях с утра проходят торжественные богослужения и освящается вода. Верующие вспоминают, как святой Иоанн Предтеча крестил в реке Иордан Иисуса Христа. Сын Божий пришел к водоему в 30-летнем возрасте. Отправился к берегу, когда святой Иоанн рассказывал о приходе в мир Мессии другим людям, которые тоже собрались креститься.