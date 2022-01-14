"Дружить с тобой – отдельный талант" – Эктора Хименеса-Браво нежно поздравили звезды с 50-летием

Звездный шеф-повар и ресторатор колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво отмечает юбилей. 14 января ему исполнилось 50 лет.

Кулинар опубликовал фото, на котором позирует с тортом и зажженными свечами. В посте под снимком в Instagram звезда пошутил о своем возрасте.

"А если разделить цифру пополам, то мне опять будет 25? Или если поделить на 25, то рестораны начнут окупаться за 2 месяца? А если не делить вообще, а принять? Друзья, мне 50. Сойти с ума как много лет прожито, но я чувствую новая энергия, которая дает мне понять, что это начало нового пути", - написал Хименес-Браво.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

По этому случаю знаменитость также поделился поздравлениями от представителей шоу-бизнеса. В частности, теплые пожелания ему высказали певицы Настя Каменских, Монро, Наталья Могилевская, актрисы Дарья Трегубова и Ксения Мишина, ведущий Григорий Решетник с супругой Кристиной и многие другие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Эктор Хименес-Браво (@hectorjimenezbravo)

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В комментариях под видео шеф-повара также поздравили поклонники:

"С днем рождения. Жизнь только начинается", "Душевной гармонии вам, здоровья и радости, большой любви и невыносимого вдохновения", "50 это лишь цифра в паспорте, на самом деле вы моложе. У вас много энергии, проектов и это супер".

Эктор Хименес-Браво откровенно рассказал об интимных экспериментах. Он поделился мыслями по поводу секса втроем. Звездный судья шоу "Мастер Шеф" опубликовал снимок, на котором позировал без верхней одежды в постели. Рядом с ним видны ноги двух женщин. В посте повар признался, что получал много предложений от украинок. По его словам, они знают, что хотят, и берут это. Но звезда от этого отказывается.