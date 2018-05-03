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четверг, 03 мая 2018 22:20

Нудист стал свидетелем пикантной фотосессии Деми Роуз
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Модель Деми Роуз, которую часто путают со звездами реалити-шоу из семьи Кардашьян, снялась в откровенной фотосессии на пляже в Мексике.

Деми позировала в бикини, когда на площадку вышел обнаженный мужчина и начал наблюдать за процессом.

Роуз не предала значение присутствию нудиста и продолжила работать.

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Снимал Деми Десантос Дени, с которым весело общалась вне камеры.

Ранее звезда призналась, что была слишком худой.

"Если я вам покажу свои фото, на которых я была очень худая, вы будете в шоке. Они причиняют боль и их трудно смотреть ... я весила 37 килограммов, когда мне было 17 лет. Некоторые выглядат действительно ужасно. Я бы хотела рассказать о пищевом расстройстве, поэтому, возможно однажды я поделюсь этими снимками.

dailymail.co.uk
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03
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