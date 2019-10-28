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понедельник, 28 октября 2019 17:49

Новую участницу Open Kids выбрали в реалити-шоу

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  Новой участницей группы Open Kids стала Лиза Костякина. Фото: пресс-служба
Новой участницей группы Open Kids стала Лиза Костякина. Фото: пресс-служба

На выходных в финальной серии реалити-шоу "Хочу в Open Kids" продюсеры группы и звездный эксперт MONATIK определили победительницу шоу. У коллектива снова появилась пятая участница. Ею стала Лиза Костякина, которая была победительницей многих вокальных международных конкурсов.

Кастинг в коллектив начался в мае 2019 года после внезапного ухода одной из участниц. Тогда продюсер группы Open Kids Юрий Петров решил инициировать реалити-шоу.

"Для меня было важно дать возможность и шанс талантливым девушкам показать себя и так же сделать наш выбор прозрачным. Считаю, что нам удалось это, шоу понравилось поклонникам, так как количество просмотров каждой серии говорит само за себя", - комментирует Юрий Петров.

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В финальной серии выбор участницы помог совершить звездный эксперт, певец MONATIK.

"Каждая из девчонок-претенденток в группу обладает своим особым талантом. Сегодня на сцене в выполнении творческого задания они работали больше на переживаниях. Но каждая из них будет раскрываться по мере выхода на сцену, по мере своей практики (а практика для артиста - это самый лучший учитель) будет развиваться, будет тянуться к вам, как к основному составу группы, как к профессионалам, - комментирует MONATIK. - Так как девчонки из Open Kids прожили какое-то время с конкурсантками, они для себя внутри также понимали уже на финальном задании, кто же может занять место пятой участницы в коллективе".

Группа Open Kids в новом составе: Ангелина Романовская, Аня Бобровская, Юля Гамалий, Лера Дидковская и Лиза Костякина. Девчонки уже активно готовятся к новому периоду в своей творческой жизни, а также успели объявить кастинг для талантливых парней.

"У нас много планов, новая участница – новое дыхание. Активно готовим выход песни и клипа. Так что уже скоро у нас выйдет невероятная работа. А вот кастинг для талантливых парней мы уже объявили, пока только можем сказать, что хотим вместе с крутыми ребятами создать интересный продукт", - комментируют участницы Open Kids.

Инди-рок-группа Vivienne Mort берет творческую паузу. Перед этим даст несколько концертов под названием "Конец первой главы". Коллектив основала вокалистка и автор песен Даниэла Заюшкина 2007 года.

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