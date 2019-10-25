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пятница, 25 октября 2019 12:25

Новую песню Тины Кароль назвали шедевром
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Тина Кароль выпустила новый трек.
Фото: @tina_karol
Тина Кароль выпустила новый трек.
Тина Кароль выпустила новый трек.

Украинская певица Тина Кароль вчера, 24 октября, выпустила клип на новую песню под названием "Иди на жизнь".

Видео опубликовали на YouTube.

"Иди на жизнь" - это жизнеутверждающий манифест Тины Кароль. Новую песню певица называет судьбоносной, призванной вселить веру и надежду в сердца поклонников.

Кароль всегда удаются характерные песни, которые потом становятся настоящими саундтреками к судьбе миллионов людей.

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"Внутри каждого из нас есть маленький ребенок, голос которой нужно и важно слышать в течение всей жизни. Мы сами себе компас и путеводитель, нужно только правильно и искренне делать свой выбор по жизни. Пусть моя песня поможет заглянуть в душу и услышать голос своей внутренней ребенка. Идите на жизнь смело ", - прокомментировала Тина.

Автором музыки и слов стал Егор Солодовников (автор знаменитого хита певицы "Сдаться ты всегда успеешь").

Поклонники засыпали певицу теплыми словами в комментариях.

"Слушаю эту песню и хочется жить," "такой лирический трек", "как же это красиво", "круто, когда певица может быть такой разной", "это шедевр", "не песня, а бомба", - пишут они.

Украинская певица Тина Кароль показала сына Вениамина, которому отдыхала во Львове.

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Дата
25
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