Новую песню Тины Кароль назвали шедевром

Фото: @tina_karol

Украинская певица Тина Кароль вчера, 24 октября, выпустила клип на новую песню под названием "Иди на жизнь".

Видео опубликовали на YouTube.

"Иди на жизнь" - это жизнеутверждающий манифест Тины Кароль. Новую песню певица называет судьбоносной, призванной вселить веру и надежду в сердца поклонников.

Кароль всегда удаются характерные песни, которые потом становятся настоящими саундтреками к судьбе миллионов людей.

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"Внутри каждого из нас есть маленький ребенок, голос которой нужно и важно слышать в течение всей жизни. Мы сами себе компас и путеводитель, нужно только правильно и искренне делать свой выбор по жизни. Пусть моя песня поможет заглянуть в душу и услышать голос своей внутренней ребенка. Идите на жизнь смело ", - прокомментировала Тина.

Автором музыки и слов стал Егор Солодовников (автор знаменитого хита певицы "Сдаться ты всегда успеешь").

Поклонники засыпали певицу теплыми словами в комментариях.

"Слушаю эту песню и хочется жить," "такой лирический трек", "как же это красиво", "круто, когда певица может быть такой разной", "это шедевр", "не песня, а бомба", - пишут они.

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