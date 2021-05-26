Новая "Холостячка" пикантно позировала в пиджаке на голое тело

Исполнительница и героиня нового сезона реалити "Холостячка" 35-летняя Злата Огневич потрясла фанатов соблазнительным образом.
Звезда поделилась откровенными снимками. Фотосессию устроила в Турции. На фотографиях Огневич позировала в зеленом костюме, пикантно обнажив грудь.
Автором съемок является фотограф Андрей Черепущак.
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В посте певица заинтриговала поклонников. Она поделилась, что скоро порадует их особенным видео.
Новая "Холостячка" и украинская артистка 35-летняя Злата Огневич вспомнила прежние отношения. Певица призналась, что со стороны бывшего было рукоприкладство.
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