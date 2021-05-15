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суббота, 15 мая 2021 23:46

"Ударил по лицу": Злата Огневич рассказала о прежних отношениях

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&quot;Ударил по лицу&quot;: Злата Огневич рассказала о прежних отношениях
Певица Злата Огневич вспомнила токсичные отношения. ФОТО: Instagram.com/zlata.ognevich

Новая "Холостячка" и украинская артистка 35-летняя Злата Огневич вспомнила прежние отношения.

"У нас была такая итальянская семейка, очень горячие отношения. Мы били посуду на кухне, кричали друг на друга. То есть это выглядит, наверное, очень сексуально в каком-то кино итальянском, но в жизни, поверьте мне, это никакого лично мне удовольствие не приносило ", - рассказала Огневич в программе" Звездный путь ".

Певица призналась, что со стороны бывшего было рукоприкладство.

"И дошло до того, что он меня ударил по лицу и ушел из дома остыть, и когда он вернулся, я сказала: "Все, собирай чемоданы, на этом все закончено". Это была последняя капля", - поделилась артистка.

"Там были слезы, он у меня на коленях просил прощения. Но я сказала:" Я просто теперь тебя боюсь. Если ты раз со мной сделал такое во время нашей ссоры и не можешь себя держать в руках, что будет дальше", - добавила Злата.

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Певица Злата Огневич поделилась фотографией из школьного выпускного. На фото в InstaStories будущая звезда позирует в красном платье в горошек, черных чулках и балетках.

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