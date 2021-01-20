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четверг, 21 января 2021 20:47

Никитюк рассказала, каким должен быть идеальный мужчина

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Никитюк рассказала, каким должен быть идеальный мужчина
Никитюк добавила, что во время знакомства к ней относятся иначе. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Ведущая Леся Никитюк рассказала, каким должен быть ее идеальный мужчина. Она отметила, что для нее примером настоящего мужчины является ее отец.

"Для меня идеальный мужчина - проще простого. Мой папа очень классная, простой человек, сварщик высшего разряда. Для мамы всегда был партнером. Если мама чистила картошку, он ее жарил. Знаете, есть такое, что мужчины нужно попросить что-то сделать, заранее дать задачи, все расписать. А он сам всегда подключается. и просто дополняет маму. Умеет все: просверлить, прибить, сделать разводку. он был электриком. Папа - хозяин. Наверное, он и есть тот идеал мужчины", - сказала ведущая "Хто зверху" во время интервью Дмитрию Гордону.

Никитюк добавила, что во время знакомства к ней относятся иначе.

"Подходят: "Леся Ивановна, можно с вами сфотографироваться?". Или: "Простите, можно фотографию?". И ты стоишь с надеждой. А он говорит: "Для тещи, жены или детей", - рассказала она.

Также ведущая рассказала, влюблена ли.

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"Сердце еще не перегорело", - добавила Никитюк.

Ведущая 33-летняя Леся Никитюк поразила подписчиков пикантной фотографией. Звезда позировала в черном бюстгальтере на серии снимков, опубликованной в Instagram. Волосы уложила в высокую прическу, глаза подкрасила яркими желтыми тенями.

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