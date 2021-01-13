"А где грудь?" Леся Никитюк в нижнем белье показала, как выглядит утром

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Ведущая 33-летняя Леся Никитюк поразила подписчиков пикантной фотографией.

Звезда позировала в черном бюстгальтере на серии снимков, опубликованной в Instagram. Волосы уложила в высокую прическу, глаза подкрасила яркими желтыми тенями.

"Я так всегда утром выгляжу", - пошутила ведущая в посте под фотографией.

Подписчики в комментариях выразили впечатление от публикации:

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"Мама будет ругать за такие фото", "Эротично и обольстительно", "Без груди", "А грудь где? Бюстгальтер вижу, грудь - нет".

Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников кадрами с Буковеля. На странице в Instagram Леся разместила серию снимков, где позирует в бассейне. На Никитюк - купальник с леопардовым принтом.