Леся Никитюк в купальнике соблазняет аппетитными изгибами и упругими ягодицами

Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников кадрами с Буковеля.

На странице в Instagram Леся разместила серию снимков, где позирует в бассейне. На Никитюк - купальник с леопардовым принтом. Ведущая позировала так, что лучше всего продемонстрировала аппетитные изгибы тела и ягодицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лесе Никитюк 33. Соблазнительные фото длинноногой ведущей

"Аквамен, я жду", - с юмором подписала фотографии звезда.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Недавно Леся Никитюк опубликовала фотографию, на которой позирует полностью обнаженной у чана, прикрывшись лишь подносом с вареными раками. Большинство подписчиков похвалили стройную фигуру Никитюк.