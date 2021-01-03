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воскресенье, 03 января 2021 15:58

Леся Никитюк в купальнике соблазняет аппетитными изгибами и упругими ягодицами
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Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников кадрами с Буковеля.

На странице в Instagram Леся разместила серию снимков, где позирует в бассейне. На Никитюк - купальник с леопардовым принтом. Ведущая позировала так, что лучше всего продемонстрировала аппетитные изгибы тела и ягодицы.

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"Аквамен, я жду", - с юмором подписала фотографии звезда.

Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников кадрами с Буковеля, где плавает в бассейне
Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников кадрами с Буковеля, где плавает в бассейне
Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников кадрами с Буковеля, где плавает в бассейне

Недавно Леся Никитюк опубликовала фотографию, на которой позирует полностью обнаженной у чана, прикрывшись лишь подносом с вареными раками. Большинство подписчиков похвалили стройную фигуру Никитюк.

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Дата
03
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