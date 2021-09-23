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четверг, 23 сентября 2021 11:58

Netflix выпустит документальный фильм о борьбе Бритни Спирс с отцом-опекуном

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Netflix выпустит документальный фильм о борьбе Бритни Спирс с отцом-опекуном
Netflix выпустит документальный фильм о Бритни Спирс. Фото: @britneyspears

Стриминговой сервис Netflix выпустит документальный фильм "Бритни против Спирс" о борьбе певицы 39-летней Бритни Спирс с родительской опекой.

Трейлер опубликовали на YouTube-канале Netflix.

Над картиной около года работала режиссер Эрин Ли Карр. Фильм расскажет о жизни Бритни под опекунством ее отца 69-летнего Джейми Спирса.

Также фильм попытается ответить на вопрос, почему в течение многих лет поп-звезда не могла выйти из-под опеки.

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"Это продолжалось 13 лет, и теперь достаточно", - звучит голос Бритни за кадром.

Увидеть фильм можно 28 сентября, накануне суда по делу Спирс, который запланирован на 29 сентября.

Отец американской исполнительницы Бритни Спирс Джейми отказался от опекунства над дочерью. Карьера и личная жизнь поп-звезды были под его контролем с 2008-го, когда возникло беспокойство по поводу психического здоровья певицы. Мужчина подал запрос в суд о прекращении опекунства во вторник, 7 сентября.

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