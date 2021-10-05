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вторник, 05 октября 2021 17:46

Не ел мясо и стал миллионером в 25 лет: Стив Джобс умер 10 лет назад
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Американский предприниматель и основатель корпорации Apple Стив Джобс скончался 5 октября 10 лет назад. Ему было 56 лет.

Gazeta.ua подготовила 10 малоизвестных фактов об IT-революционере.

1. Джобс родился 24 февраля 1955 года в американском Сан-Франциско. Его родители, которые еще учились на магистратуре и не были готовы к детям, отдали сына в приемную семью. Клара и Пол Джобс - приемные отец и мать изобретателя - переехали впоследствии в Кремниевую долину. Пол работал на двух работах, а семья на всем экономила, чтобы накопить сыну на высшее образование.

2. Джобс в 12 лет начал работать в компании Hewlett-Packard на каникулах. Он с директором создавал устройства, чтобы звонки стали бесплатными на далеком расстоянии.

3. Компанию Apple Computer основали 1 апреля 1976-го в гараже. Автором большей части разработок был Стив Возняк, а Джобс был маркетологом. Компания впоследствии разработала первый компьютер, цена которого составляла $666,66. Позже присоединился и Тим Кук. С тех пор Apple становилась популярной. А два года спустя изобретатели заключали контракты на миллионные суммы.

4. Работники компании считали Джобса тираном - он не терпел ошибок. Мог уволить сотрудника, если тот принес воду не той марки. Предприниматель также попал в Книгу рекордов Гиннеса, потому что был директором с самой скромной зарплатой: Джобс получал в год $1. Хотя ему принадлежали миллиардные акции Apple и Disney.

Американский предприниматель и основатель корпорации Apple Стив Джобс скончался 5 октября 10 лет назад
Фото: Reuters
Джобс в 12 лет начал работать в компании Hewlett-Packard на каникулах
Стив Джобс позирует рядом с iMac
Компанию Apple Computer основали 1 апреля 1976 года в гараже
Работники компании считали Джобса, который не терпел ошибок, тираном

5. IT-революционер десятки лет придерживался вегетарианства и практиковал голодание. Джобс неделями ел только один продукт: например, морковный салат с лимоном или яблоки. Он верил, что такой способ питания не выделяет лишней слизи и неприятных запахов в желудочно-кишечном тракте.

6. Изобретатель постоянно повторял, что красота в простоте. Поэтому он надевал обычно синие джинсы прямого покроя, черную рубашку или водолазку.

7. Джобс отказывался признавать отцовство. Однажды предоставил суду документ, в котором указано, что он бесплоден. Он годами был уверен в том, что старшая дочь Лиза, родившаяся в 1978 году, не его ребенок.

8. Женился на Лорен Пауэлл в 1991-м. Тогда же признал старшую дочь, заплатил за ее обучение в университете и забрал жить к себе. Жена родила еще троих детей. А Лиза Бреннан-Джобс делилась в своей книге "Маленькая рыбка", что отец ограничивал в гаджетах и запрещал общаться с матерью.

9. В 2004 году врачи обнаружили у Джобса неизлечимый рак поджелудочной железы. Но Стиву вовремя провели операцию, после чего он продолжил работать в Apple. В апреле 2009-го изобретатель перенес пересадку печени. После продолжительной болезни 5 октября 2011 года Джобс умер.

10. В Одессе 5 октября 2012 года открыли памятник Джобсу по случаю первой годовщины смерти соучредителя корпорации Apple.

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Анкету о приеме на работу, которую заполнил Стив Джобс в 1973 году, продали на аукционе в Лондоне за $222 400 - приблизительно 6 млн 227 тыс. грн.

Ее выставили на продажу 24 февраля в 2021-м. Аукцион длился месяц.

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Дата
05
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