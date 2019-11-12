Назвали победительницу титула "Мисс Интернешнл-2019"

В Японии состоялся 59-й конкурс Мисс Интернешнл-2019. Обладательницей титула стала представительница Азии - Сиретхорн Лиарамват из Таиланда.
Конкурс прошел в Токио. В нем принимали участие представительницы 83 стран. Участниц оценивали не только по внешности, но и по моральным качествам.
Транслировали конкурс на YouTube.
Корону победительницы вручила обладательница титула "Miss International" в прошлом году - Марием Веласко из Венесуэлы.
Известно, что победительница конкурса работает фармацевтом.
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Лондонский пластический хирург и руководитель центра косметической хирургии Джулиан Де Сильва исследовал и выяснил, внешность которой знаменитости приближена к идеалу "золотого сечения".
Хирург пришел к выводу, что самой красивой женщиной в мире стала американская супермодель Белла Хадид. По подсчетам Сильвы, ее красота идеальная на 94,35%.
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