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вторник, 12 ноября 2019 13:10

Назвали победительницу титула "Мисс Интернешнл-2019"
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Фото: instagram

В Японии состоялся 59-й конкурс Мисс Интернешнл-2019. Обладательницей титула стала представительница Азии - Сиретхорн Лиарамват из Таиланда.

Конкурс прошел в Токио. В нем принимали участие представительницы 83 стран. Участниц оценивали не только по внешности, но и по моральным качествам.

Транслировали конкурс на YouTube.

Корону победительницы вручила обладательница титула "Miss International" в прошлом году - Марием Веласко из Венесуэлы.

Известно, что победительница конкурса работает фармацевтом.

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Лондонский пластический хирург и руководитель центра косметической хирургии Джулиан Де Сильва исследовал и выяснил, внешность которой знаменитости приближена к идеалу "золотого сечения".

Хирург пришел к выводу, что самой красивой женщиной в мире стала американская супермодель Белла Хадид. По подсчетам Сильвы, ее красота идеальная на 94,35%.

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