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понедельник, 27 мая 2019 12:25

Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц

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Настя Каменских и Потап сразу после бракосочетания отправились в свадебное путешествие.

Фотографиями с медового месяца певица поделилась в Instagram.

Автор: Instagram
  Настя Каменских и Потап поженились 23 мая. Через 2 дня отправились в свадебное путешествие
Настя Каменских и Потап поженились 23 мая. Через 2 дня отправились в свадебное путешествие

Каменских опубликовала снимок, на котором обнимается с любимым. Они держат в руках бокалы с шампанским.

Автор: Instagram
  Во время романтического отдыха Настя Каменских и Потап пьют шампанское и нежатся на солнце
Во время романтического отдыха Настя Каменских и Потап пьют шампанское и нежатся на солнце

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Также Каменских среди песка и пальм показала фигуру в полный рост.

Автор: Instagram
  Настя Каменских, которой приписывают беременность, показала фигуру в полный рост
Настя Каменских, которой приписывают беременность, показала фигуру в полный рост

Потап и Настя Каменских поженились 23 мая в загородном ресторане под Киевом. Они начали встречаться несколько лет назад. Ранее Потап был женат с продюсером Ириной Горовой. У них есть сын 10-летний Андрей.

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