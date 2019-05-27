Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц

Настя Каменских и Потап сразу после бракосочетания отправились в свадебное путешествие.

Фотографиями с медового месяца певица поделилась в Instagram.

Автор: Instagram Настя Каменских и Потап поженились 23 мая. Через 2 дня отправились в свадебное путешествие

Каменских опубликовала снимок, на котором обнимается с любимым. Они держат в руках бокалы с шампанским.

Автор: Instagram Во время романтического отдыха Настя Каменских и Потап пьют шампанское и нежатся на солнце

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Также Каменских среди песка и пальм показала фигуру в полный рост.

Автор: Instagram Настя Каменских, которой приписывают беременность, показала фигуру в полный рост

Потап и Настя Каменских поженились 23 мая в загородном ресторане под Киевом. Они начали встречаться несколько лет назад. Ранее Потап был женат с продюсером Ириной Горовой. У них есть сын 10-летний Андрей.