Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц

Настя Каменских и Потап сразу после бракосочетания отправились в свадебное путешествие.
Фотографиями с медового месяца певица поделилась в Instagram.
Каменских опубликовала снимок, на котором обнимается с любимым. Они держат в руках бокалы с шампанским.
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Также Каменских среди песка и пальм показала фигуру в полный рост.
Потап и Настя Каменских поженились 23 мая в загородном ресторане под Киевом. Они начали встречаться несколько лет назад. Ранее Потап был женат с продюсером Ириной Горовой. У них есть сын 10-летний Андрей.
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