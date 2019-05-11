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суббота, 11 мая 2019 14:20

Свадьба Насти Каменских и Потапа: дружкой станет его экс-супруга

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Свадьба Насти Каменских и Потапа: дружкой станет его экс-супруга
Іnstagram На свадьбу Насти Каменских придет экс-супруга Потапа

На свадьбе певицы Насти Каменских и Потапа будет присутствовать его бывшая жена Ирина Горовая.

Более того, женщина даже возможно станет свидетельницей невесты, пишет Clutch.

Вскоре после свадьбы влюбленные планируют улететь в медовый месяц до 3 июля.

А сейчас идет полным ходом подготовка к свадьбе - Настя и Потап усилили тренировки в спортзале. Именно для свадьбы Потап похудел на 17 килограммов. Впрочем, сами артисты не комментируют возможное свадьбы.

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Украинская певица Настя Каменских (NK) выходит замуж. Названа также дата свадьбы. Такая информация появилась в СМИ.

Как и предполагали поклонники, артистка якобы станет женой известного музыканта Алексея Потапенко (Потап).

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