Нашли мертвой легендарную киноактрису

5 августа 1962 года нашли мертвой американскую актрису Мэрилин Монро. Она была одной из самых кассовых актрис, но при этом зарабатывала меньше других звезд Голливуда. Фото: wikipedia.org

Американскую актрису 36-летнюю Мэрилин Монро, настоящее имя которой Норма Джин, нашли мертвой в ее доме в Лос-Анджелесе 5 августа 1962 года. В руке актрисы был телефон. По комнате были разбросаны пустые упаковки от таблеток, которые предназначались для лечения депрессии. После короткого расследования полиция Лос-Анджелеса пришла к выводу, что смерть Мэрилин была вызвана передозировкой успокоительных препаратов и является вероятным самоубийством. Еще одной неофициальной версией смерти называют совершенное спецслужбами убийство по приказу братьев Кеннеди во избежание огласки их сексуальных связей.

Норма Джин родилась 1 июня 1926-го в Лос-Анджелесе. После неудачного брака была фотомоделью. Под именем Мэрилин Монро подписала свой первый контракт с киностудией "Коламбия Пикчерс". После выхода фильмов "Ниагара" и "Джентльмены предпочитают блондинок" за Мэрилин Монро прочно утвердился статус звезды и секс-символа.

Но успех не принес ей желаемого счастья. Третий муж Мэрилин драматург Артур Миллер в автобиографии описывал жену как неуверенную в себе женщину, которая имела постоянные сомнения относительно своего актерского таланта. Она мечтала о серьезных ролях, но кинорежиссеры, продюсеры и зрители видели только ее красивую внешность.

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В последнем интервью журналисту Times - за несколько часов до смерти - с горечью бросила: "Успех - это как икра: вкусно, но если ее много съесть, может стошнить".

Смерть звезды вызвала волну самоубийств, когда сотни американок последовали примеру Мэрилин Монро.

Актрису Мэрилин Монро похоронили одетую в бледно-зеленом платье на Вествудському кладбище. После смерти звезды дом, где это произошло, несколько раз менял хозяев. В 1970-х его владельцами стали супруги актеров Майкла Ирвинга и Вероники Хэмел. Во время ремонта они обнаружили систему сложных телефонных каналов, которые проникали в каждую комнату.