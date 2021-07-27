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четверг, 29 июля 2021 12:25

"Надоело вас лечить" - Полякова в мини-бикини разгромила хейтеров
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Артистка 37-летняя Оля Полякова резко отреагировала на комментарии подписчиков в Instagram.

Звезда отдыхает сейчас во французском городе Ницца, откуда и публикует откровенные снимки. На одной из фотографий певица позировала в пикантном мини-бикини и панамке. Пользователи сети негативно высказались по поводу ее груди и написали, что прелести Поляковой - искусственные.

Хейтерам исполнительница посвятила пост, в котором отметила, что именно женщины активно травят друг друга.

Певица Оля Полякова резко отреагировала на комментарии хейтеров по поводу ее груди
Фото: instagram.com/polyakovamusic
Певица Оля Полякова резко отреагировала на комментарии хейтеров по поводу ее груди
Певица Оля Полякова резко отреагировала на комментарии хейтеров по поводу ее груди
Певица Оля Полякова резко отреагировала на комментарии хейтеров по поводу ее груди
Певица Оля Полякова резко отреагировала на комментарии хейтеров по поводу ее груди

"Какое вам дело до чужих сисек, ног, задницы, рожи? Неужели людей оценивают только по внешности? Это же бред. Когда в этом мире стало главнее иметь сиськи, чем мозги, задницу, чем сострадание, губы, чем собственную позицию? Какая вам разница, у кого из чего что сделано или не сделано? Неужели человек становится хуже, если вы находите в ней физический недостаток (на ваш вкус)?", - написала Полякова.

Артистка добавила, что внешность - это "чистая вкусовщина".

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"Я выдержу любой хейт и критику. Мне пох*й. Но подумайте о наших детях и подростках, вы же их тоже не жалеете, ведь наиболее ейджистские и бодишеймерские комменты идут от женщин. Что надо иметь в "башке", чтобы писать подростковые "ты жирная, страшная и тому подобнее", что надо иметь в голове и душе? Надоело вас лечить, некоторым поможет только лоботомия. А тем, кто умеет думать - думайте", - отметила она.

Сегодня состоялась премьера клипа Оли Поляковой на песню "Взрослая девочка". По сюжету, певица как никогда доступна народу, ее можно заказать на праздник буквально одним кликом в любом количестве. Поэтому Оля Полякова "размножилась" путем клонирования и спасла вечеринку, на которую не явились гости.

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