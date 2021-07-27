"Надоело вас лечить" - Полякова в мини-бикини разгромила хейтеров

Артистка 37-летняя Оля Полякова резко отреагировала на комментарии подписчиков в Instagram.

Звезда отдыхает сейчас во французском городе Ницца, откуда и публикует откровенные снимки. На одной из фотографий певица позировала в пикантном мини-бикини и панамке. Пользователи сети негативно высказались по поводу ее груди и написали, что прелести Поляковой - искусственные.

Хейтерам исполнительница посвятила пост, в котором отметила, что именно женщины активно травят друг друга.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Какое вам дело до чужих сисек, ног, задницы, рожи? Неужели людей оценивают только по внешности? Это же бред. Когда в этом мире стало главнее иметь сиськи, чем мозги, задницу, чем сострадание, губы, чем собственную позицию? Какая вам разница, у кого из чего что сделано или не сделано? Неужели человек становится хуже, если вы находите в ней физический недостаток (на ваш вкус)?", - написала Полякова.

Артистка добавила, что внешность - это "чистая вкусовщина".

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"Я выдержу любой хейт и критику. Мне пох*й. Но подумайте о наших детях и подростках, вы же их тоже не жалеете, ведь наиболее ейджистские и бодишеймерские комменты идут от женщин. Что надо иметь в "башке", чтобы писать подростковые "ты жирная, страшная и тому подобнее", что надо иметь в голове и душе? Надоело вас лечить, некоторым поможет только лоботомия. А тем, кто умеет думать - думайте", - отметила она.

Сегодня состоялась премьера клипа Оли Поляковой на песню "Взрослая девочка". По сюжету, певица как никогда доступна народу, ее можно заказать на праздник буквально одним кликом в любом количестве. Поэтому Оля Полякова "размножилась" путем клонирования и спасла вечеринку, на которую не явились гости.