"Та еще коза": Оля Полякова с "клонами" презентовала новый клип

Фото: предоставлены пресс-службой Оли Поляковой

Сегодня состоялась премьера клипа Оли Поляковой на песню "Взрослая девочка". По сюжету теперь певица как никогда доступна народу - ее можно заказать на свой праздник буквально одним кликом в любом количестве. Так, Оля Полякова "размножились" путем клонирования и спасла вечеринку, на которую не появились гости.

Также видео воплощает в себе мечту каждого артиста - наплодить своих клонов и подсчитывать прибыль, забыв о трудностях гастрольного графика и поездки по разбитым дорогам.

Над клипом работал украинский режиссер Любомир Левицкий. Главную роль сыграла звезда комедии "Бешеное свадьба" Ирина Приходько.

Особенностью видео стало использование нейромаркетингових исследований, чтобы получить такой продукт, который будет максимально соответствовать ожиданиям аудитории певицы.

"Перед нами стояла задача комплексно проанализировать клип Оли: определить, какие кадры в клипе больше нравятся людям, а какие лучше переделать, какие слова в песне приятные, а какие не совсем понятны. Реакции фокус-группы измеряли спецоборудованием: нейрошлемом, датчиками измерения пульса и пота на пальцах, устройством для фиксации взгляда ", - пояснили исследователи.

Это помогло определить сцены с максимальным привлечением зрителя и моменты, которые требуют доработки.

"Все наши рекомендации были приняты командой продакшна и успешно внесены в финальной версии клипа, что позволило ему стать таким, какой будет лучше "заходить" в мозг человека", - отметили они.

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Украинская певица Оля Полякова записала видео для российского артиста Валерия Меладзе. В интервью он назвал ее фриком. Полякова в свою очередь напомнила Меладзе об аннексии Крыма и агрессию России на Донбассе.